LEC Festival 2025 : escapade folklorique dans la forêt suisse

Le visuel de cette édition est signé Mariemo, autrice et illustratrice suisse installée à Neuchâtel. Graphiste, illustratrice et décoratrice, elle développe une œuvre en noir et blanc aux allures de gravure, combinant encre de Chine, collages, reliefs et clins d’œil narratifs. Elle est également l’autrice de Pied à terre (Antipodes, 2024) et de Les Mains glacées (Antipodes, 2021).

Conçue à l’encre de Chine, l’affiche 2025 se distingue par ses couleurs sombres et sa richesse narrative. Elle s’accompagne d’un cortège de petits êtres de la forêt — marmottes, hiboux, bouquetins, vouivres et autres créatures — tous issus du folklore suisse.

Une sélection aux accents suisses

Comme chaque année, les plus jeunes lecteurs seront à l’honneur, avec une programmation pensée pour les classes de Grand Cognac dès le mercredi à la médiathèque, puis dans les établissements scolaires les 13 et 14 novembre. Le week-end, à la Fondation d’entreprise Martell, place aux lectures partagées et aux ateliers créatifs.

Les albums sélectionnés sont Un Amour d’ours de Stéphane Servant, illustré par Laëtitia Le Saux (Didier jeunesse, 2025) ; Chasser le chat d’Alice de Nussy et Jean-François Martin (Grasset, 2024) ; Charlie’s Follies de Didier Lévy, illustré par Pierre Vaquez (Sarbacane, 2025) ; Le Poulain qui voulait être zèbre de Joseph Incardona (La Joie de Lire, 2024). Interviendront dans les classes de Cognac Laëtitia Le Saux, Alice de Nussy, Pierre Vaquez et Joseph Incardona.

Cette année, le LEC Festival consacrera une partie de sa programmation à la bande dessinée suisse. Deux autrices et un auteur sont invités : Vamille, Léandre Ackermann et Elmax. La première, de son vrai nom Camille Vallotton, est autrice de BD et illustratrice indépendante basée à Fribourg. Lauréate du Prix Töpffer de la Jeune BD en 2016 pour Speculum mortis, elle a publié Greta change le monde (2020) et L’histoire de Sakana Kid (2024). Sa prochaine bande dessinée, Fleurs intestinales, paraîtra en septembre 2025.

Léandre Ackermann, elle, est née dans le Jura suisse, est diplômée de l’École Professionnelle des Arts Contemporains de Saxon. Elle a bénéficié d’une bourse de la Commission culturelle interjurassienne pour un voyage en Israël, qui a donné lieu à une exposition au Musée Jurassien d’Arts et d’Histoire. Elle a publié L’Odyssée du microscopique (2015) et Fronde fiscale (2023), consacrée au lanceur d’alerte Antoine Deltour.

Elmax, pseudonyme de Max Chamay, est un illustrateur indépendant et dessinateur de presse basé à Genève. Diplômé de l’École de bande dessinée et d’illustration de Genève. En 2022, il ouvre son atelier Quai 1 à Cornavin et débute son activité d’illustrateur. Il devient parallèlement dessinateur pour le magazine économique suisse Bilan. En mars 2023, il participe à l’exposition « Dessine-moi Titeuf » à la galerie Séries Rares. Il publie en 2024 Heidi, coécrit avec Ploy, aux éditions La Joie de lire.

Prix Soroptimist 2025 : Katja Schönherr

Le Prix Soroptimist de la romancière francophone, créé en 2015 à l’initiative du Club Soroptimist de Cognac, distingue chaque année un auteur ou une autrice européen pour un ouvrage publié en français, qu’il ait été écrit ou traduit. La sélection est assurée par un comité de lectrices membres de l’association, qui désignent la ou le lauréat.

Cette année, le prix a été décerné à Katja Schönherr pour La famille Ruck (Éditions Zoé). Une comédie sociale et familiale qui suit le cours de trois générations. La remise aura lieu le vendredi 14 novembre, pendant le festival, en présence de l'autrice.

Enfin, le samedi 5 juillet, soit quatre mois avant le festival, une première prise de parole aura lieu à la Maison natale François Mitterrand Jarnac, où interviendra l'autrice tchèque Lenka Horňáková-Civade pour présenter son nouvel ouvrage Moi, Europe. Femme, déesse, continent (Éditions Reconnaissance, 2025) et évoquer sa contribution au recueil collectif Filles de l’Est, femmes à l’Ouest, diffusé en podcast par France Culture.

Née en 1971 en Tchécoslovaquie, aujourd’hui République tchèque, Lenka Horňáková-Civade est écrivaine, scénariste et peintre. Elle commence par publier dans sa langue maternelle, signant chroniques et nouvelles pour la Radio tchèque ainsi que pour plusieurs titres de presse. Depuis 2016, elle écrit directement en français. Son premier roman en langue française, Giboulées de soleil (Alma éditeur), lui vaut le Prix Renaudot des lycéens la même année, ainsi que le Prix Soroptimist au LEC Festival. Installée depuis 2021 à Châtillon-sur-Loire, elle se définit comme profondément européenne.

