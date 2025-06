Des livres piratés avec la complicité de bibliothèques : crise dans les Balkans

La piraterie de livres, fléau persistant dans les Balkans, vient de franchir une nouvelle ligne rouge : même les œuvres d’Ismail Kadaré, écrivain emblématique de la littérature albanaise (décédé en juillet 2024), sont désormais massivement contrefaites. L’alerte a été lancée par l’Association albanaise des éditeurs, qui dénonce une « appropriation illégale systématique » de la part de certaines municipalités et structures publiques, rapporte Gazeta Express.

De fait, plusieurs maisons d’édition en Albanie, au Kosovo et en Macédoine du Nord (notamment à Tetovo) reproduisent et distribuent des œuvres protégées sans autorisation, souvent en partenariat avec les autorités locales.

Parmi les victimes, les éditeurs de Kadaré, dont Bujar Hudhri, qui pointe un paradoxe choquant : « La ville de Tetovo, qui avait honoré Kadaré en le nommant citoyen d’honneur, promeut aujourd’hui ses œuvres piratées, diffusées même dans les bibliothèques publiques. » Et d’ajouter : « Ils ont produit des livres piratés en accord avec les municipalités et les distribuent directement aux bibliothèques. L’État lui-même, par l’intermédiaire des maires, achète ces produits volés. »

Une piraterie structurelle et banalisée

La problématique dépasse le cadre d’une contrefaçon artisanale. Selon Petrit Ymeri, président de l’Association des éditeurs, les copies illicites sont souvent sponsorisées par des institutions publiques, ce qui transforme des actes de piraterie en politiques de diffusion officielles : « Ce ne sont pas seulement des contrefaçons bon marché, ce sont des violations délibérées du droit d’auteur, utilisées à des fins éducatives, parfois vendues à moitié prix aux étudiants. »

La pratique s’étend, bien évidemment, au format numérique. De nombreux livres albanais sont scannés, diffusés sur des portails illégaux, puis vendus sous forme électronique, sans aucun respect des droits des auteurs ou traducteurs. « Le marché de l'ebook en Albanie est une jungle sans lois », constate Ymeri.

Le lectorat aussi en danger

Les éditeurs soulignent que cette forme de piratage nuit aussi au public. Les ouvrages piratés présentent souvent une qualité éditoriale médiocre : textes erronés, traductions approximatives, absence de mise en page professionnelle. « Quand un lecteur est confronté à une œuvre falsifiée, c’est la crédibilité même de la littérature qui en souffre », déclare Hudhri.

Le phénomène n’est pas isolé à l’Albanie. Dans toute la région des Balkans occidentaux, la piraterie touche l’industrie du livre avec une ampleur inquiétante. Selon Deutsche Welle, des campagnes contre le piratage ont déjà été lancées au Kosovo et en Serbie, mais les sanctions restent rares et la législation peu appliquée.

Appel à un sursaut politique

Les éditeurs albanais appellent désormais le gouvernement à prendre position clairement contre la piraterie, notamment en différenciant le soutien public à l’édition légale de la complaisance envers les éditions pirates. Ils exigent également une coopération régionale pour lutter contre ce phénomène transfrontalier.

La situation soulève des questions fondamentales : quel avenir pour les éditeurs indépendants dans un marché où même les institutions participent à la contrefaçon ? Et comment garantir la transmission d’un patrimoine littéraire comme celui de Kadaré si ses œuvres deviennent des copies dégradées et hors-la-loi ?

Ismail Kadaré, figure tutélaire de la littérature

Auteur des plus singuliers, Kadaré (1936-2024) est tout à la fois célébré comme un monument national et scruté pour ses relations avec le régime communiste d’Enver Hoxha. « Critiqué pour être trop proche, ou pas assez éloigné du pouvoir », résumé Laure Leroy, des éditions Zulma. Sa maison a repris en poche, en 2022, deux œuvres majeures de l’écrivain (publiées chez Fayard — trad. Jusuf Vrioni) : Qui a ramené Doruntine et L’hiver de la grande solitude.

Le premier s’appuie sur des légendes et traditions locales : des récits riches, foisonnants, étonnants même. En puisant et revisitant le patrimoine traditionnel, il produisit un texte presque fondateur — épique, sans doute.

« Le second est un chef d’œuvre », n’hésite pas Laure Leroy. « Il raconte l’histoire de la rupture entre l’Albanie et le grand frère soviétique. » Un roman plus politique, et dont les personnages, emportés par l’Histoire, basculent de vies ordinaires à destins légendaires.

C’est que l’on parle ici d’un corpus enseigné à l’école, traduit dans tous les dialectes albanais et qui, à ce titre, joue un véritable rôle dans la construction identitaire du pays. « Il était particulièrement reconnu et jouissait d’une grande notoriété dans les années 80 », poursuit l’éditrice. « Il aura hissé l’albanais sur la scène littéraire mondiale, un exploit pour une langue aussi peu représentée dans la littérature mondiale. »

