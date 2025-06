La bibliodiversité anime les Rencontres Interprofessionnelles du Livre

Le programme des RIL 2025

9h

Accueil café

9h30

Ouverture de la journée

9h35-9h50

Quiz. "La Billy ô diversité", par Alice Cornu, Laurent Degetz et Charline Roguet, Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture.

10h-10h45

Conférence. « Concentration éditoriale et bibliodiversité : une perspective historique », par Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Après avoir brièvement rappelé les principales étapes de la concentration dans le monde de l'édition depuis 1945, et insisté sur la nouveauté de l'entrée du groupe Bolloré dans cet univers, on soulignera la singularité d'un écosystème dans lequel 4 000 PME et TPE de l'édition se partagent 13 % du CA global tandis que deux groupes en concentrent 50 %, cinq 75 % et dix 87 %. Cette réalité n'empêche pas les éditeurs indépendants de continuer à publier et à créer mais leurs chances de rencontrer un public large diminuent et les obligent à multiplier les démarches pour y parvenir.

10h45-11h30

Conférence. « État des lieux du marché du livre et bibliodiversité », par David Piovesan, maître de conférences HDR en sciences de gestion, iaelyon School of Management.

On l’évoque, on la brandit, on en parle mais l’a-t-on déjà rencontrée ? La bibliodiversité est un concept très stimulant mais parfois difficile à objectiver dans les faits. C’est ce travail que présentera David Piovesan, ancien libraire et chercheur à l’université Lyon 3, en analysant la situation actuelle du marché du livre et ses impacts sur la bibliodiversité, à partir du cas français mis en perspective par des éclairages européens.

11h30-13h

Débat participatif. « Bibliodiversité et prescription dans la chaîne du livre » ; avec Jean-Baptiste Hamelin, librairie Le Carnet à spirales, Guillemette Lambert, festival Les Cafés littéraires de Montélimar, Benjamin Roure, journaliste. (programmation en cours)

Animation Joël Bouvier et Mathilde Bouvier, Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture.

Face à une production éditoriale pléthorique, les librairies, les festivals, les bibliothèques et les critiques sont contraints de faire des choix. Comment ces derniers s’effectuent-ils ? Quel rôle les diffuseurs et la presse jouent-ils auprès des professionnels ? Comment chaque professionnel se transforme-t-il lui-même en prescripteur auprès de ses publics ? La bibliodiversité doit-elle être une préoccupation essentielle des professionnels du livre ?



13h-14h30

À l'ombre de la Cerisaie : le déjeuner partagé des RIL. Si vous souhaitez commander un déjeuner, merci de régler votre participation financière via le lien HelloAsso communiqué dans le formulaire d'inscription.

13h-17h

« Cabinet de consultation et de voyance poétiques », animé par Estelle Dumortier, poète et performeuse.

Vous avez besoin d’un remontant ? Vous êtes joueur ? Vous voulez connaître votre avenir poétique ? Alors, prenez rendez-vous avec Estelle Dumortier ! Durant 15 minutes, expérimentez une attraction, un dispositif, un face à face, un jeu, une conversation (pas) sérieuse, un moment pour soi…

14h30-16h30

Ateliers, interconnaissance et réseau

1. Atelier. « Comment travailler ensemble la bibliodiversité ? » animé par Paméla Devineau, Le Bureau des Acclimatations.

La bibliodiversité est aujourd’hui menacée par la concentration éditoriale, l’uniformisation des pratiques de médiation, la « best-sellerisation » et l’érosion de la lecture. Cet atelier propose un temps de réflexion collectif pour penser ensemble des alternatives, mettre en lumière les initiatives inspirantes et renforcer les solidarités professionnelles autour de cet enjeu.

2. Atelier. « L'impression de nos voix : la prescription par l'interprofession », animé par Laurent Degetz et Emmanuelle Royon, Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture.

Comment, en tant que professionnels du livre, formulons-nous des conseils, des coups de cœur, des recommandations ? Et comment nos identités, nos postures, nos contextes façonnent-ils ces gestes de prescription ? Cet atelier créatif propose d’explorer collectivement les manières de « faire circuler » les œuvres à travers trois dispositifs participatifs.

3. Atelier. « Auto-diagnostic de bibliodiversité : un outil pour et par les professionnel-les », animé par Mélanie Mazan, Association pour l'écologie du livre.

L'association pour l'écologie du livre travaille, en 2025, à la réalisation d'un outil d'auto-diagnostic de bibliodiversité à destination des professionnel-les du livre et de la lecture. Cet atelier propose aux participant-es de contribuer à sa conception, en testant les premiers éléments disponibles et en proposant des évolutions et/ou développements en phase avec leur pratique professionnelle.

4. Atelier. « Écriture d’une écofiction : penser la bibliodiversité dans un monde post-pétrole », animé par Inès Hubert et Zoé Lacornerie, Association pour l'écologie du livre.

À partir d’un scénario dessiné collectivement, venez imaginer le monde du livre post-pétrole par le prisme de la bibliodiversité : quels seront les livres produits et diffusés ? par qui et quelles voix seront portées ? Un pas de côté créatif pour inventer d’autres manières de faire ensemble, et revenir aux enjeux actuels des mondes du livre et de la lecture avec un nouveau regard.

17h-18h

Dialogue. État des lieux du marché du livre et bibliodiversité., avec Sophie Noël, professeure en sciences de l'information et de la communication à l’université Paris - Panthéon Assas et Louis Wiart, professeur en communication à l'Université libre de Bruxelles.

Modération Emmanuelle Royon, Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture.

Comment garantir la bibliodiversité dans les pratiques professionnelles en tenant compte des lecteurs, des usagers et des acteurs du livre ? Ce dialogue explore trois approches : l’autorégulation par le marché, les engagements militants et le rôle du service public. Il interroge aussi les visions du public - consommateur, citoyen, usager - et les tensions entre neutralité, déontologie et engagement. Plutôt qu’une définition unique, il propose d’envisager des bibliodiversités plurielles, façonnées par les contextes et les relations aux publics.



18h30

Apéritif et soirée de clôture

Les RIL sont organisées par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture, en partenariat avec Chez mon libraire, Éditeurs indépendants en Auvergne-Rhône-Alpes et l'ENSSIB. Les inscriptions s'effectuent à cette adresse.

