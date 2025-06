Contrer les brumes : pourquoi tout le monde parle du livre de Léa Muna

« On entre dans le livre comme on pénètre dans la brume : à tâtons, sans savoir ce qui nous attend. Et très vite, quelque chose nous serre la gorge. » Olivia évoque sans détour l’atmosphère lourde et vénéneuse du roman. L’univers est en ruines, rongé par une brume toxique peuplée de chimères. Les personnages évoluent masqués, sous la menace constante d’un environnement devenu hostile.

« L’ambiance est poisseuse, presque moite. On sent physiquement le poids de cette brume sur les épaules des personnages. Et sur les nôtres aussi, en tant que lecteur. » Retrouvez sa chronique dans notre podcast :

Au centre du récit, Clervie. Une adolescente discrète, formée auprès d’un alchimiste, qui découvre au fil du texte l’étroitesse de la place qu’on lui assigne. « Je me suis demandé pourquoi on la suivait, au début. Elle paraît si effacée. Puis, peu à peu, on comprend que cette retenue cache une vraie tension intérieure. Elle refuse les limites imposées par sa condition de femme. Elle rêve d’alchimie, dans un monde où cela lui est interdit. »

La brume n’est pas le seul danger. Une chimère captive incarne un autre pan de l’inconnu, aussi fascinant qu’inquiétant. « Ce personnage chimérique est traité avec soin. Il a une esthétique propre, une conscience. Il permet à Clervie de s’interroger sur ce qu’on lui a inculqué. L’altérité prend corps, littéralement. »

Le roman interroge la survie, mais aussi la déconstruction. Clervie remet en cause son rôle, sa communauté, son avenir. « Elle franchit des étapes intérieures majeures. Ce n’est pas juste une quête. C’est un parcours de transformation. »

La narration évite les longueurs. Le lecteur est rapidement happé. « On n’a pas droit aux cinquante pages de description d’une montagne. L’autrice va à l’essentiel, mais sans sacrifier la richesse de l’univers. C’est immersif, sans être pesant. » Une efficacité visuelle frappante, selon Olivia. « On voit la brume, on la ressent. Peu de livres me donnent cet effet-là. On a l’impression de suivre Clervie dans un monde en décomposition. »

Une lecture qui évoque d’autres grandes sagas. « Il y a un petit côté Grisha pour les personnages féminins, un clin d’œil à Pierre Bottero dans certaines créatures. C’est du young adult, mais sans naïveté. » Le livre s’adresse aux bons lecteurs à partir de 14 ans, mais aussi à un public adulte curieux de fantasy accessible.

Olivia parle aussi de frustration. « La fin est très ouverte. J’ai failli écrire à l’éditeur pour demander la suite. C’est frustrant, mais dans le bon sens du terme. Il y a cette envie d’y retourner. » À la librairie, Contrer les brumes occupe une place de choix. « On a une belle table dédiée à l’imaginaire young adult. Ce roman y figure en bonne place, entre titres reconnus et découvertes récentes. Il a toute sa légitimité. »

Le message du livre résonne bien au-delà du genre. « Il y a une vraie réflexion écologique. La brume, les chimères, ce n’est pas si éloigné de ce qu’on pourrait vivre un jour. Le roman pose des questions sur notre rapport au vivant, sur nos certitudes. »

Et le lecteur, à l’image de Clervie, se retrouve confronté à l’inconnu. À ses limites. À ses désirs d’émancipation.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com