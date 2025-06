Idéfix a 420 ans... en âge de chien : que réserve cet anniversaire ?

Le 11 juin 2025, les Éditions Albert René rééditent en édition luxe Le Tour de Gaule d’Astérix, l’album où Idéfix apparaissait pour la première fois, alors simple « petit chien de race indéterminée ». L’ouvrage reproduira les planches originales non retouchées d’Albert Uderzo, enrichies d’un dossier de 32 pages retraçant la genèse de la série Idéfix et les Irréductibles. Le même jour paraîtra le huitième tome de cette série, À la poursuite du flacon vert, avec trois histoires inédites signées Federico Mancuso.

Le 5 novembre, une édition collector regroupant les histoires des deux premiers tomes des Irréductibles paraîtra au format classique des albums Astérix. Le Parc Astérix proposera quant à lui une nouvelle statue photo grandeur nature mettant en scène Idéfix et ses compagnons d’aventure.

Frise chronologique de l'évolution d'Idéfix

L’été verra également les personnages présents dans près de 90 clubs de plage partenaires, décorés aux couleurs du petit chien gaulois, avec distribution de livrets d’activités aux enfants.

Lancée en 2021, la série Idéfix et les Irréductibles s’impose comme un succès jeunesse : plus de 1,5 million d’albums vendus dans le monde, traduits en 23 langues, dont 450 000 en français. Sur le plan audiovisuel, la deuxième saison, déjà diffusée sur France 4 et Okoo (plus de 8,3 millions de vues), arrivera prochainement sur Gulli et M6+. Produite en France par les studios 58 à Paris et O2O à Saint-Malo, la série bénéficie d’une production nationale intégrale.

Les 8 tomes de la BD Idéfix et les irréductibles

Enfin, Idéfix reste une figure historique du monde d’Astérix : nommé après un concours organisé dans Pilote, il a eu droit à ses propres albums dès les années 1970, a donné son nom à un studio d’animation fondé par Uderzo et Goscinny, et s’est même vu gratifier d’une parole dans l’album La Rentrée Gauloise en 2003.

Son 60e anniversaire signe la reconnaissance d’un personnage devenu, à sa manière, un héros gaulois à part entière.

