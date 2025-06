Face à l'offensive russe, la France s'engage pour la culture ukrainienne

Intitulée « Le voyage en Ukraine », cette initiative se déroulera partout en France entre décembre 2025 et mars 2026, avec pour ambition de mettre en lumière la vitalité artistique et la résilience du peuple ukrainien face à la guerre.

Ce cycle de manifestations culturelles vise à faire connaître au public français la richesse de l’identité ukrainienne dans toute sa diversité – artistique, linguistique, historique et intellectuelle. Dans un contexte marqué par la guerre d’agression menée par la Russie depuis février 2022, cette programmation entend affirmer la solidarité culturelle de la France envers l’Ukraine, en soutenant la reconnaissance de sa souveraineté culturelle autant que territoriale.

Expositions, spectacles, concerts, rencontres littéraires, projections et débats composeront cette programmation ouverte à tous, dans une démarche de dialogue entre les sociétés civiles. Loin d’un simple hommage symbolique, « Le voyage en Ukraine » se présente également comme un outil de coopération active, en facilitant les échanges professionnels entre institutions culturelles, artistes, penseurs et opérateurs des deux pays, et plus largement à l’échelle européenne.

La coordination de ce projet a été confiée à l’Institut français et à l’Institut ukrainien, dans le cadre d’une convention de partenariat signée le 22 mai 2024 à Kyiv. Les deux structures travaillent en étroite collaboration avec leurs ministères de tutelle, les ambassades respectives, ainsi que l’ensemble des partenaires engagés dans la relation franco-ukrainienne : collectivités territoriales, opérateurs publics, entreprises et associations investies dans l’aide à la reconstruction de l’Ukraine.

Soutenir une culture endommagée

Par cette initiative, la France entend réaffirmer que le soutien à l’Ukraine ne se limite pas au champ militaire ou diplomatique, mais se déploie également sur le front culturel, où la lutte pour la liberté se joue aussi à travers les œuvres, les mots et les idées.

Depuis le début du conflit, les dégâts humains, sociaux et patrimoniaux en Ukraine sont considérables. D'après l'UNESCO, au 16 avril, 485 sites culturels ont été touchés, — 149 sites religieux, 257 bâtiments d’intérêt historique et /ou artistique, 34 musées, 33 monuments, 18 bibliothèques, 1 centre d'archives et 2 sites archéologiques — auxquels s'ajoutent 4163 institutions éducatives.

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), au 30 avril 2025, au moins 13.134 civils ont été tués et 31.867 blessés en Ukraine. Le HCDH souligne que ces chiffres sont probablement sous-estimés en raison des difficultés d'accès à certaines zones et de la complexité de la vérification des informations.

La guerre a également provoqué la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au 17 avril 2025, plus de 6 millions de réfugiés ukrainiens étaient enregistrés en Europe, et un demi-million au-delà des frontières européennes. En outre, environ 3,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine.

