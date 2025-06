Dans les pas de James Joyce, à Dublin

Du 6 au 9 août 2026, la ville d’Ottawa, capitale du Canada, accueillera le 40ᵉ Congrès mondial de l’IBBY (International Board on Books for Young People), un rendez-vous international majeur consacré à la littérature jeunesse. Organisé par IBBY Canada, ce congrès réunira plus de 350 participants venus du Canada et de l’étranger pour quatre journées de conférences, de discussions, d’ateliers et de célébrations autour du thème « Écouter la voix de l’autre ».