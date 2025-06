James Cameron se lance dans la dark fantasy avec Les Diables

Cameron, via un message publié sur sa page Facebook, a précisé que les droits avaient été acquis par sa société Lightstorm Entertainment et qu’il se lancerait dans l’écriture dès l’achèvement d’Avatar : Le Feu et les Cendres, prévu pour le 19 décembre 2025.

Le cinéaste, connu pour son attachement aux univers immersifs et technologiquement exigeants, s’est dit depuis longtemps admiratif du travail d’Abercrombie, notamment des cycles La Première Loi et L’Âge de la folie. Il cite en particulier Mieux servi froid (Bragelonne) traduit par Juliette Parichet, comme l’un de ses romans favoris. L’originalité de l’univers des Diables l’a convaincu d’adapter pour la première fois un livre de l’auteur : « Ce sera un nouveau défi stimulant pour moi de donner vie à ces personnages inoubliables », assure-t-il.

De son côté, Abercrombie a salué cette annonce dans un communiqué officiel, estimant qu’il ne voyait « personne de mieux pour porter à l’écran ce livre étrange et merveilleux ».

Un monde ravagé, des elfes carnivores, et un frère en croisade

Contrairement à la série First Law, qui se situe dans un univers de fantasy classique et brutal, Les Diables s’inscrit dans une Europe alternative gangrenée par des créatures monstrueuses et menacée par une invasion d’elfes anthropophages. Le protagoniste, Frère Diaz, est chargé de constituer une escouade hétéroclite, composée d’humains et de monstres, pour repousser cette offensive.

Ce roman marque le début d’un nouveau cycle, et n’est que le deuxième projet d’adaptation de l’œuvre d’Abercrombie à l’écran. Le premier, Mieux servi froid est actuellement en préproduction. Il sera réalisé par Tim Miller (Deadpool) avec Rebecca Ferguson dans le rôle principal de Monza Murcatto.

Ce nouveau projet s’ajoute à un agenda déjà chargé pour Cameron, qui supervise la postproduction d’Avatar : Le Feu et les Cendres, troisième volet de sa saga sur Pandora. Les deux épisodes suivants sont programmés pour 2029 et 2031, respectivement. Malgré cet engagement, le cinéaste affirme vouloir consacrer du temps à Les Diables, indiquant un fort intérêt personnel pour l’univers et les thématiques développées par Abercrombie.

En attendant l’adaptation, Les Diables est disponible en librairie, en version imprimée, numérique et audio. Quant à Avatar 3, il sortira en salles le 19 décembre 2025.

Crédits photo : Angela George / Wikimedia

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com