Écrire, éditer, rêver : immersion dans le master CORREM de la Sorbonne

Formation professionnalisante de l’édition encore peu connue, le master CORREM (Métiers de l’écrit et de la correction) de Sorbonne Université, en collaboration avec l’Asfored, enseigne avec qualité et exigence les techniques de l’écriture, qu’elle soit professionnelle ou créative. Ce parcours universitaire d’un an offre à ses étudiant·es l’opportunité d’effectuer un apprentissage en maison d’édition ou dans toute autre structure en lien avec l’écrit.

Les élèves peuvent ainsi mettre en pratique sur le terrain les connaissances qui leur sont dispensées en cours : droit de l’édition, correction orthotypographique, édition numérique, mais aussi écriture web, écriture inclusive, écrits professionnels de l’édition, écriture radiophonique et podcast. Par ailleurs, des invités, issus du monde de l’édition, viennent régulièrement en classe partager leur expérience.

Au cœur de l’écriture

Au traditionnel mémoire de recherche, le master CORREM préfère une production elle aussi gourmande en mots, mais surtout en imagination : un carnet de création littéraire dont la pièce maîtresse est une novella d’environ soixante mille signes. La formation permet en effet d’affûter sa plume quel que soit son rapport initial à l’écriture. Si certain·es étudiant·es noircissent déjà les pages depuis bien longtemps, d’autres s’y adonnent de façon plus sporadique.

L’amour des mots et la volonté de dédier du temps à sa pratique d’écriture ici prévalent. Un thème, spécifique à chaque promotion, à la fois précis et suffisamment évasif pour nourrir les idées, est donné à la rentrée. Cette année est ainsi placée sous le signe du cœur…

Qu’il balance ou lutte contre la raison, soit brisé ou batte au contraire à tout rompre, son pouls se fait sentir de mille façons sous la page. Mondes fantasy et dystopiques, romances assumées ou contrariées, maladies du corps et de l’âme… Guidé·es par ce fil rouge, les étudiant·es ont chacun·e trouvé ce qui les faisait palpiter. Si des intrigues sont nées au cours des ateliers d’écriture encadrés par la responsable du master, Karine Tercier, d’autres couvaient depuis plus longtemps et peuvent enfin s’incarner.

Lire, écrire, réécrire : une impulsion créative

Formant un petit collectif d’écrivain·es amateur·ices, ces étudiant·es voient le cœur partout : dans les arts, la littérature et même les détails du quotidien. Chercher l’inspiration peut s’avérer difficile, surtout lorsqu’un thème imposé restreint la liberté des écrivain·es novices. Il faut d’abord avoir l’idée, un point de départ pour surmonter la peur de la page blanche. Lire s’avère être la source d’inspiration idéale pour débloquer la créativité. Le cœur amoureux ou le cœur anatomique : deux figures puissantes qui traversent les genres littéraires.

Dans Réparer les vivants, de Maylis de Kerangal, le cœur devient un symbole de transmission et d’humanité. Dans À bout de souffle, de Maloria Cassis, il incarne l’intensité d’un amour impossible. Ces lectures nourrissent l’imaginaire et amorcent le processus créatif. Le master ouvre aussi les horizons : en juin, les étudiant·es se rendront au festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo, une immersion parmi les écrivain·es d’aujourd’hui. Symbole d’une littérature du monde, il offre un large panel d’écrivain·es français·es et étranger·ères, une occasion d’échanger sur ce que représente le monde éditorial et le travail d’écrivain·e aujourd’hui.

Dans ce groupe, le partage est moteur. L’écriture n’est pas un acte solitaire, elle s’enrichit des autres. Voici quelques conseils issus de cette dynamique collective :

· Faire un planning et se donner des objectifs atteignables

· Identifier les moments de la journée qui nous sont propices pour écrire

· Accepter d’écrire au pied du mur

· Visualiser son sujet avec des images associées

· Éviter de sacraliser le moment

· Ne pas faire attention à la forme et accepter le bazar dans l’écriture

Retrouvez les carnets de l'actuelle promotion CORREM en version PDF en juillet, ainsi que ceux des précédentes promotions, sur le site internet de l'association Effervescence.

Cet article a été coécrit par Pia Caprion, Julia Soudanas, Adélaïde Saval et Patricia De Moura.

Crédits photo : Moonik (CC BY-SA 3.0)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com