Le Canada accueillera le 40ᵉ Congrès mondial de l’IBBY

Dans la perspective de cet événement, un appel à communications est officiellement ouvert jusqu'au 1 novembre 2025. Les professionnels, chercheurs et créateurs du monde du livre jeunesse sont invités à soumettre leurs propositions : présentations orales de 15 minutes, panels de discussion, tables rondes avec modérateur ou séances d’affiches interactives.

Les interventions devront explorer le thème principal du congrès à travers l’un ou plusieurs des axes suivants : handicap, diversité ethno-culturelle (PANDC), migrations et citoyenneté, santé mentale, genre et sexualité, ainsi que durabilité environnementale.

70 ans d'engagement pour la littérature jeunesse

Depuis plus de 70 ans, le Congrès mondial biennal de l’IBBY constitue le principal forum international dédié à la littérature jeunesse. Il réunit des spécialistes de l’alphabétisation, des bibliothécaires, des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs et des chercheurs issus des cinq continents. Le congrès vise à créer des ponts entre les cultures, à favoriser la circulation des idées et à faire progresser l’accès à la lecture pour les enfants de toutes origines.

Il comprend également l’Assemblée générale d’IBBY, la remise des prestigieux prix Hans Christian Andersen, et la présentation de la Liste d’honneur, qui valorise des œuvres remarquables publiées dans le monde entier.

Au-delà de son programme scientifique et professionnel, ce congrès est une invitation à ouvrir les imaginaires et à dialoguer autour des grands enjeux qui traversent la création pour la jeunesse aujourd’hui. L’édition 2026 poursuivra cet engagement avec un programme construit autour de conférenciers de renom.

Seront notamment présents Sydney Smith, illustrateur et lauréat du Prix Hans Christian Andersen 2024 ; David A. Robertson, auteur et candidat d’IBBY Canada pour l’édition 2026 du même prix ; Khodi Dill, auteur, éducateur antiracisme et artiste de création orale ; Evelyn Arizpe, professeure de littérature jeunesse à l’Université de Glasgow ; Fikile Nxumalo, spécialiste des enjeux éducatifs à l’Université de Toronto ; ainsi que Hasmig Chahinian, représentante du Centre national de la littérature pour la jeunesse à la Bibliothèque nationale de France.

