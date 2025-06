En Turquie, les autorités visent (encore) un auteur kurde

Dans un message diffusé à la fin du mois de février dernier, Abdullah Öcalan, fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), appelait à la dissolution de ce même mouvement ainsi qu'à l'abandon de la lutte armée. Fondé en 1978, il revendiquait la création d'un État kurde, mais aussi la simple reconnaissance des droits civiques et culturels de la communauté kurde.

Considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, mais aussi les États-Unis ou l'Union européenne, le PKK a mené, au cours de son historique, des opérations violentes et armées. Ces dernières ont alimenté la réponse autoritaire du régime turc, mais également justifié une « punition collective », selon l'expression d'Amnesty International, à l'égard des Kurdes dans leur ensemble.

Villes rasées, expulsion, droits bafoués ou encore censure sont ainsi utilisés par le régime turc contre la communauté kurde, au prétexte d'un soutien qui serait apporté au PKK et à l'action violente.

L'auteur kurde Mehmet Dicle, en avril dernier, a ainsi appris l'ouverture d'une enquête contre lui, les autorités turques soupçonnant la diffusion, par son roman Berfa Sor (2023), « de propagande terroriste ». D'après les éléments communiqués par les enquêteurs, l'administration pénitentiaire de Yozgat, dans le centre du pays, aurait saisi un exemplaire de l'ouvrage auprès d'un détenu.

Censure et persécution

À la suite de cette saisie, réalisée en janvier 2025, un dossier a été transmis au bureau du procureur, et ce dernier a jugé les éléments réunis suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Cette dernière vise l'écrivain Mehmet Dicle, ainsi que son éditeur, ZİZ, et avance comme charge, notamment, la diffusion de propagande terroriste.

Selon le dossier d'instruction, des parties de l'ouvrage, traduites du kurde au turc, comporteraient les termes « Kurdistan » et « guerilla », précise Evrensel. Si la traduction est jugée partielle par les accusés — seuls des extraits ont été examinés —, Berfa Sor évoque en effet des thématiques liées à la lutte armée, puisqu'il raconte l'angoisse et les craintes de parents d'un combattant, parti de la ville fictive d'Asûs.

Signalons que Mehmet Dicle a participé à la fondation de l'institution LiteraKurd, qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Diyarbakır (sud-est de la Turquie), et se consacre à la promotion de la langue et de la culture kurdes. Dicle en est le directeur, et y coordonne, avec des collègues, le programme d'événements.

L'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des écrivains dans le monde entier, estime que l'enquête des autorités turques « se déroule dans un contexte de censure et de persécution à l'encontre des livres et des acteurs de l'édition en Turquie ». Elle appelle à l'abandon de l'enquête sur l'auteur, né en 1977 et installé à Diyarbakır et la maison d'édition, ouverte en 2023.

La Turquie reste en effet connue pour sa forte répression exercée contre les auteurs et éditeurs. Citons les cas de Selahattin Demirtaş, écrivain et député condamné à 42 années de prison, le 16 mai 2024, par une cour pénale d'Ankara, et d'Osman Kavala, éditeur et mécène condamné à la prison à perpétuité en avril 2022.

La romancière turque Aslı Erdoğan, soutien de la cause kurde, a pour sa part été poursuivie à plusieurs reprises par le gouvernement, avant d'être à chaque fois acquittée par les tribunaux. Plus récemment, l'écrivaine franco-turque, universitaire et défenseure des droits humains Pınar Selek apprenait l’énième report de son procès pour « attentat ». Tous ont le point commun d'être des opposants déclarés du président Recep Tayyip Erdoğan...

L'arrestation, le 19 mars dernier, d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal adversaire de Recep Tayyip Erdoğan, a déclenché une vague de protestation sans précédent depuis plusieurs années. La réponse de la répression ne s'est pas fait attendre : en quelques jours seulement, entre le 19 mars et le 24 mars, 1133 manifestants et manifestantes ont été arrêtés par les autorités, dont une dizaine de journalistes, rapportait Amnesty International le 27 mars dernier.

En Turquie, l'association des éditeurs avait publié un message, dès le 25 mars, pour appeler le gouvernement à « respecter la volonté du peuple et le droit à une représentation démocratique », en citant l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, mais aussi d'autres maires pourtant élus, « sur des bases politiques non fondées juridiquement ».

Photographie : Mehmet Dicle (PEN International)

