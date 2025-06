Deadpool affronte Batman dans un double numéro événement

Il faut remonter à 2003, avec JLA/Avengers, pour retrouver une précédente collaboration entre les deux géants de la bande dessinée américaine. L’annonce, dévoilée par Entertainment Weekly le 27 mai 2025, a été accueillie avec ferveur : elle concrétise une attente de plus de deux décennies. Pour Jim Lee, président de DC, cette initiative vise autant à relancer l’intérêt des lecteurs occasionnels qu’à introduire une nouvelle génération à l’univers des comics.

Deux récits, deux visions

Le premier numéro, Deadpool/Batman #1, paraîtra le 17 septembre 2025 sous le label Marvel. Le scénario est signé Zeb Wells (Amazing Spider-Man, Deadpool & Wolverine), tandis que Greg Capullo, expert de Batman et X-Men, assure la partie graphique. L’intrigue mettra en scène Wade Wilson, engagé pour une mission à Gotham, et sa confrontation explosive avec Bruce Wayne, dans un registre mêlant chaos burlesque et tension dramatique.

Le second volet, Batman/Deadpool #1, sera publié par DC en novembre 2025. Il est scénarisé par Grant Morrison, figure majeure du genre, épaulé au dessin par Dan Mora (Justice League Unlimited, Superman). Si l’histoire reste confidentielle, Morrison évoque une aventure « brisant le quatrième mur », avec des éléments visuels décalés et des références absurdes à l’univers classique de Batman.

Bonus narratifs et prolongements annoncés

Les deux titres proposeront également des histoires secondaires, confiées à des auteurs renommés tels que Kevin Smith, Chip Zdarsky ou Adam Kubert, dont les détails seront précisés ultérieurement. Marvel et DC ont d’ores et déjà confirmé la préparation d’un nouveau crossover pour 2026, laissant entrevoir une volonté de renforcer les passerelles entre leurs franchises.

Un projet stratégique et hautement symbolique

Au-delà du choc des icônes, ce crossover s’inscrit dans une stratégie de valorisation du patrimoine commun des éditeurs, amorcée dès 2024 avec la publication du DC Versus Marvel Omnibus. Le choix de Deadpool, récemment remis au centre de l’attention avec le film Deadpool & Wolverine et de Batman, pilier incontesté du catalogue DC, permet de capter à la fois les lecteurs historiques et les publics plus récents.

Certains choix éditoriaux, comme celui de Zeb Wells, peuvent toutefois interroger, son travail sur Amazing Spider-Man ayant été critiqué. Mais la présence de créateurs respectés et l’audace du concept suffisent à susciter une attente considérable.

Vers une nouvelle ère de crossovers ?

Si l’avenir reste incertain, les spéculations vont bon train : Superman face à Spider-Man ? Wonder Woman contre Thor ? Marvel et DC semblent désormais prêts à relancer une dynamique collaborative, dans un marché où les passerelles entre franchises deviennent stratégiques. D’ici là, les lecteurs ont rendez-vous à Gotham, où la rencontre improbable entre l’humour provocateur de Deadpool et le sérieux implacable de Batman promet un affrontement mémorable.

Crédits illustration : DC Comics / Marvel

