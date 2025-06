Sous la pluie, le 14e Festival BD de Montréal rassemble les Québecois

Durant trois jours, du 23 au 25 mai, plus de 330 bédéistes et 175 exposants venus du Québec, du Canada et de l’international ont pris part à l’événement. Quelque 150 bénévoles ont également contribué au bon déroulement du festival, salué pour son ambiance conviviale et la richesse de sa programmation.

Pour Mélanie La Roche, directrice générale du FBDM, la mobilisation du public malgré la météo souligne l’importance de ce rendez-vous dans le paysage culturel montréalais : « La rue était bondée et la bonne humeur régnait parmi les exposants et les artistes. Nous savons que la communauté de bédéistes et les maisons d’édition attendent impatiemment notre Festival et cette année nous avons aussi senti l’engouement réciproque du public. »

La Suisse à l’honneur

Invitée spéciale de cette 14e édition, la Suisse a été représentée par une délégation venue grâce à un partenariat avec le Réseau BD Suisse, Pro Helvetia, Présence Suisse et le Consulat général de Suisse à Montréal. Expositions, séances de dédicaces et échanges avec les maisons d’édition suisses ont permis aux festivaliers de découvrir la richesse de la bande dessinée helvétique. Pour Alexandre Grandjean, co-président du Réseau BD Suisse, l’accueil chaleureux du public dès les premières heures du festival a confirmé l’intérêt porté au 9e art suisse.

Les lauréats et lauréates des 26e prix Bédélys © Sébastien Lavallée

Placé sous le thème « Retour vers le futur », le FBDM 2025 a proposé une soixantaine d’activités mêlant rencontres, ateliers et performances. Parmi les temps forts, l’entrevue dessinée d’Alex A., auteur de l’affiche du festival, a réuni près de 450 personnes, un record d’affluence pour La Fab à dessin de Télé-Québec. Très apprécié des familles, le parcours d’énigmes L’Agent Jean a également rencontré un vif succès. Tandis que l'habituelle remise des Prix Bédélys a rassemblé plus de 250 personnes.

Nouveauté de cette année, l’Espace Création de Télé-Québec a offert au public la possibilité de dessiner librement. Les œuvres réalisées ont été placées dans une capsule temporelle, scellée jusqu’à l’édition 2035 du festival.

Le FBDM a également renforcé son volet professionnel avec l’ajout d’une seconde journée dédiée aux échanges entre acteurs et actrices du secteur du livre. Cette initiative a permis d’approfondir les discussions, notamment autour de la rémunération des artistes ou des techniques d’encrage, avec la participation du dessinateur Denis Rodier lors d’une classe de maître présentée par Copibec.

Crédits image : 14e Festival BD de Montréal © Sébastien Lavallée

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com