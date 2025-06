La rencontre de Freud et C.S. Lewis au cinéma

Cette confrontation intellectuelle entre Freud et Lewis est sortie de l'imagination d'Armand Nicholi, pour son livre The Question of God, publié en 1988. Ce docteur en psychiatrie et professeur à Harvard, décédé en 2017, s'appuyait sur la présence simultanée des deux hommes à Londres, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.

L'ouvrage devint ensuite une pièce de théâtre, intitulée Freud’s last session, écrite par Mark St. Germain, qui cosigne également le scénario de Freud, la dernière confession avec Matt Brown.

Le film, sorti en fin d'année 2023 au Royaume-Uni, réunit à l'écran Anthony Hopkins, Matthew Goode, ou encore Liv Lisa Fries. Il sera dans les salles françaises dès ce mercredi 4 juin.

