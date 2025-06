L'historien Emmanuel de Waresquiel élu académicien

Emmanuel de Waresquiel, né en 1957, est un historien dont les travaux portent sur les périodes de la Révolution et de l’Empire. Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, il a soutenu une thèse sous la direction de Jean Tulard et une habilitation à diriger des recherches en 2004.

Ses travaux sur la chambre des pairs et les élites de la Restauration ont donné naissance à deux ouvrages : L’histoire à rebrousse-poil (Fayard, 2005) et Un groupe d’hommes considérables (Fayard, 2006).

Après 1999, il est ingénieur de recherche à l’École pratique des hautes études. Il a publié de nombreuses biographies sur des figures historiques : le duc de Richelieu, Talleyrand, Félicie de Fauveau, Fouché, Jeanne du Barry.

Il a récemment publié Il nous fallait des mythes (Tallandier, 2024), salué par le Prix de l'essai des Écrivains du Sud, et Rien ne passe, tout s'oublie. Souvenirs d’Histoire (Tallandier, 2025).

Du milieu des années 1980 à la fin des années 2000, Emmanuel de Waresquiel fut éditeur et directeur de collections aux éditions Perrin et Tallandier, et dirigea des ouvrages collectifs pour les éditions Larousse, dont le Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959 (Larousse/CNRS éditions, 2001).

50 membres, 6 sections

L'élection du 5 mai dernier portait sur le fauteuil n° 4 de la section Histoire et Géographie de l'Académie des sciences morales et politiques, laissé vacant par le décès d’Emmanuel Le Roy Ladurie, le 22 novembre 2023. Quatre autres candidats s'étaient présentés : Sylvie Brunel, Bertrand Lemoine, Jean-François Sirinelli et Michel Vergé-Franceschi.

Fondée en 1795, l'Académie des sciences morales et politiques compte 50 membres répartis en 6 sections : organe interdisciplinaire, elle produit des rapports et travaux sur différents sujets, qui ont pour but de favoriser le développement des sciences et des arts ou d'informer l'action politique.

Le 23 mai dernier, les académiciens ont ainsi remis à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Élisabeth Borne, un rapport consacré à la culture générale, sous-titré « Une question d’éducation et de pédagogie ».

Photographie : Emmanuel de Waresquiel, en 2018 (G.Garitan, CC BY SA 4.0)

