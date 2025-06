Homme d'histoire et académicien : Pierre Nora est décédé

Né le 17 novembre 1931 à Paris, Pierre Nora était une figure majeure de l'historiographie française. Agrégé d'histoire en 1958, il a débuté sa carrière d'enseignant au lycée Lamoricière à Oran, en Algérie, de 1958 à 1960, période durant laquelle il a écrit Les Français en Algérie, un essai de psychologie collective.

Il a ensuite enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) pendant douze ans, avant de devenir directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Pierre Nora est surtout connu pour avoir dirigé l'ouvrage collectif monumental Les Lieux de mémoire, publié entre 1984 et 1992. Cette série en sept volumes, rassemblant les contributions de plus de 130 auteurs, explore les symboles, monuments et événements qui ont façonné l'identité française. Ce travail a profondément influencé la manière dont les historiens abordent la mémoire collective et l'identité nationale.

Éditeur influent, académicien respecté

En parallèle de sa carrière académique, Pierre Nora a joué un rôle déterminant dans le monde de l'édition. Il a fondé la collection "Archives" chez Julliard en 1963, puis a rejoint les éditions Gallimard en 1965 en tant que directeur littéraire. Là, il a créé plusieurs collections majeures, dont la "Bibliothèque des sciences humaines" (1966), "Témoins" (1967) et la "Bibliothèque des histoires" (1970).

En 1980, il a cofondé avec Marcel Gauchet la revue "Le Débat", qu'il a dirigée jusqu'en 2020. Cette revue a été un lieu central de réflexion intellectuelle en France pendant quatre décennies.

Élu à l'Académie française en 2001, Pierre Nora a occupé le fauteuil 27, succédant à Michel Droit. Il a également été président de l'association "Liberté pour l'histoire" depuis 2007, défendant la liberté de la recherche historique face aux lois mémorielles.

Pierre Nora laisse derrière lui une œuvre intellectuelle considérable qui a profondément marqué la compréhension de la mémoire et de l'identité en France. Ses travaux auront contribué à redéfinir le rôle de l'historien dans la société contemporaine et à sensibiliser le public à l'importance de la mémoire collective.

Son décès représente une perte immense pour le monde intellectuel et académique français. Ses contributions continueront d'influencer les générations futures d'historiens et de penseurs.

Présidente du Centre national du livre, Régine Hatchondo lui rend hommage : « Historien passionné de la France, des lieux et des imaginaires qui l’ont progressivement fondée, éditeur imaginatif et inspiré, fondateur de revue toujours combatif mais élégant : Pierre Nora était tout cela et bien plus encore, un modèle de rigueur et de sensibilité mêlées pour toute une génération de penseurs.

Son héritage est immense pour les sciences humaines et son itinéraire si singulier continuera à inspirer, à n’en pas douter. Le Centre national du Livre adresse ses pensées émues à sa famille, à ses proches, à ses amis si nombreux. »

