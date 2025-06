Koko à la plage : tientiens prend ses refs pour des réalités

Les planches de tienstiens se reconnaissent au premier coup d'œil : des cases sans contour le plus souvent ou séparées par des espaces gribouillés au crayon de couleur, un dessin réaliste crayonné en couleur directe dans des teintes vives, qui fait ressurgir des images et des visages qui balisent notre mémoire collective : Keanu Reeves, Fort Boyard, Mary Poppins, Vincent Lindon, une cage de MMA, Bernard Arnault, les Experts... puis une voix off et des dialogues qui détournent ces visuels pour leur insuffler une énergie libératrice, voire révolutionnaire.

Ah, ça ira, ça ira, les artistochats à la lanterne

Après le succès incontestable de Koko n'aime pas le capitalisme, l'auteur réitère la formule chez le même éditeur (avec financement participatif suivi d'une sortie traditionnelle en librairie) et dans cette deuxième fournée les références sont un poil plus retorses, voire plus confidentielles par moments (à moins que ce ne soit l'auteur de cette chronique qui ait pris un coup de vieux depuis le premier volet et se soit trop embourgeoisé pour tout suivre, allez savoir, ça n'a pas vraiment d'importance).

Mais quand la formule fait mouche, on est impressionné par cette version en bande dessinée du mash-up, provoquant — comme le rêvaient ces révolutionnaires dans l'âme qu'étaient les Surréalistes — des rencontres impensables et percutantes, comme celle d'Aya Nakamura et de la présidence de la République ou des chroniqueurs réactionnaires de la télé en continu et du sort réservé aux vestiges archéologiques.

Grâce à un fil rouge improbable (les prophéties combinées de Koko le Gorille et de Paul le Poulpe sur le devenir révolutionnaire de l'Humanité), tienstiens propose une sorte de manuel délirant d'une reprise en main collective des biens de production et de réappropriation par les laissés pour compte de tout ce dont ils sont aujourd'hui privés : la parole, le rêve et l'action.

Ikea, Top Chef, Roussel et Darmanin dans un bateau

Il fut un temps où les personnalités rêvaient d'être invitées au Muppet Show. Un peu plus tard, c'est figurer dans un épisode des Simpsons qui était le summum de la reconnaissance. Aujourd'hui c'est dans une planche de Koko qu'apparaissent pêle-mêle Emmanuel Macron, Gilles Lellouche, Donald Trump, Pedro Sanchez, Michel Onfray, Virgine Despentes, la Princesse Leïa ou Dora l'Exploratrice. Et tous n'en sortent pas grandis, cela va de soi. Ni ravis, j'imagine. Sauf Dora et Babouche, qu'on avait presque oubliés.

Prenant souvent appui sur un fait d'actualité, tienstiens s'amuse à laisser courir son imagination débridée et à forcer les croisements impossibles : LOL qui rit sort et la politique, Top Chef et l'exploration spatiale, les rastas blancs et les valeurs de la République, Ikea et l'autogestion des communs, les objets connectés et la grève générale, pour ne citer que quelques-uns des carambolages sémiotiques et visuels auxquels le dessinateur nous invite à assister.

C'est très malin, hyper référentiel, et à ceux qui se demandent à quoi ça sert, on répondra, en citant ce jeune rebelle qui crame des poubelles : « C'est symbolique. De toute façon, ça sert à rien de détruire l’Étoile Noire, ils en reconstruisent une autre derrière. »

Par Nicolas Ancion

