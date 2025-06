Liberté, voyages et amours dans La Grande Librairie

Le travail d’Erik Orsenna s’est toujours nourri de rencontres et de voyages. Dans Voyages aux pays nomades (Métaillé), les textes de notre Académicien baroudeur dialoguent avec les photographies de son ami Bernard Matussière. Ensemble, ils nous transportent de Cuba au Sahel en passant par la Chine et le Bengladesh et interrogent la fragilité du monde. À l’heure du repli sur soi, comment garder les yeux ouverts sur l’ailleurs ?

Et si la littérature avait justement le pouvoir d’élargir nos horizons ? Dans L’or de la nuit (Julliard), la bretonne et prolifique Irène Frain embrasse le destin d’un homme du XVIIIe siècle, Antoine Galland, à qui l’on doit la première traduction des Mille et une nuits en français. Une odyssée flamboyante et palpitante qui nous plonge dans la genèse d’une œuvre résolument moderne qui jeta un pont entre l’Orient et l’Occident.

Après avoir raconté son périple en Iran dans L’usure du monde (Gallimard), où il marchait dans les pas de l’écrivain et explorateur suisse Nicolas Bouvier, François Henri-Désérable nous invite cette fois, avec Chagrin d’un chant inachevé (Gallimard) à une traversée de l’Amérique du Sud dans le sillage de Che Guevara. Une excursion de cinq mois, de Buenos Aires à La Havane, en passant par Potosí, Lima ou Bogota. Une invitation au voyage. Une réflexion sur ce qui nous entrave et nous enferme. Une ode à la liberté.

Il sera aussi question de voyage et de liberté dans le récit de Caroline Boidé. Dans Il nous faut la vie fauve (Equateurs) la romancière se lance sur les traces d’artistes qui ont refusé de se soumettre aux diktats artistiques, moraux et sociaux de leur époque tels que Matisse ou Delacroix. Un texte manifeste qui bouillonne d’une vitalité salutaire et nous invite à nous affranchir de l’oppression. Sous toute ses formes.

Dénoncer l’oppression, mais aussi la destruction et l’effacement – c’est le combat de l’écrivain palestinien Karim Kattan. Dans L’Éden à l’aube (Elyzad) il racontait l’aventure amoureuse de deux hommes à travers une Palestine morcelée. Un roman enchanteur et baroque porté par un souffle poétique qui embrase l’imaginaire et donne à lire un pays comme jamais on ne l’avait lu auparavant. Rencontre.

Et cette semaine, La Grande Librairie vous emmène à Concarneau dans le Finistère pour découvrir la librairie Albertine qui doit son nom à une écrivaine éprise de liberté : Albertine Sarrazin. Dans cette ancienne voilerie, quatre amoureux des livres cultivent le goût de la lecture : Héloïse Adam, Jean-Baptiste Laurin, Élise Bergamini et Marie-Jeanne Bausson.

Enfin, un peu de lecture à voix haute avec Chantal Thomas qui s'est rendue au collège Janson de Sailly à Paris, pour rencontrer une classe de 4ème. Elle va leur faire découvrir un autre récit de voyage, L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Écrivain, voyageur, photographe et poète suisse cet auteur nous offre un récit sur son voyage entre la Yougoslavie et l’Afghanistan dans les années 50. Un livre dont François-Henri Désérable s'est inspiré pour l'écriture de L'usure d'un monde

