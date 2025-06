Édition : PPUR change de diffusion et distribution suisses

À partir du 1er juillet 2025, la distribution des maisons EPFL Press et Épistémé sera assurée par l’OLF. Ce changement met fin à plus de quarante années de distribution directe assurée par les PPUR depuis leurs entrepôts sur le campus de l’EPFL, à Lausanne.

Lucas Giossi, directeur général des PPUR, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’écrire avec l’OLF cette nouvelle page de notre histoire. Ce partenariat logistique nous permettra de faire bénéficier les libraires d’un accès facilité au catalogue ainsi que de possibilités d’optimiser leurs flux de commandes et leurs coûts d’expédition. Et ceci, au profit des lecteurs et lectrices de Suisse romande. »

Dès le 1er juillet, les libraires suisses sont donc invités à adresser leurs commandes et retours concernant les titres d’EPFL Press et d’Épistémé directement à l’OLF. Ces deux maisons continueront toutefois à être diffusées par les PPUR eux-mêmes.

Mathieu Fehlmann, directeur général de l’OLF, de son côté, souligne l’importance de cet accord : « La conclusion de notre partenariat de distribution avec EPFL Press et Épistémé, nous tenait fortement à cœur. En effet, PPUR est un acteur important dans l’édition suisse par la grande qualité de son catalogue. L’OLF croit que le livre offre à tous les citoyens suisses la possibilité de se former, se questionner, se cultiver et de se divertir. C’est un bien fondamental défendu au quotidien depuis plus de 75 ans par notre mission de distribution qui en est un des maillons indispensables. »

Fondée en 1946 par Jean Hirschen, l’OLF (Office du Livre Fribourg) est une entreprise active dans la distribution, la diffusion, la logistique et les services numériques liés au livre en Suisse. Elle est rachetée par le groupe Lagardère en 1990, puis reprise en 2012 par Patrice Fehlmann. L’OLF crée une entité dédiée aux livres en anglais en 1991, installe un trieur automatisé en 2002, lance LivreServices en 2007 et développe une plateforme numérique en 2009. Elle intervient aujourd’hui sur l’ensemble de la chaîne de circulation du livre.

Autre changement prévu pour l’automne : à compter du 1er octobre 2025, les maisons d’édition grand public Quanto, Savoir suisse et Éditions 41, jusqu’ici diffusées par Servidis, passeront en diffusion chez Interforum Suisse. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie de mutualisation logistique, les fonds Interforum Suisse étant également distribués par l’OLF. Les PPUR mettent en avant une volonté commune d’élargir leur visibilité grand public et de renforcer leur positionnement éditorial à travers ce nouveau partenariat.

Lucas Giossi déclare à ce sujet : « Nous sommes honorés de rejoindre Interforum Suisse, dont les valeurs et le dynamisme recoupent l’esprit et le cœur que nous mettons dans chacun de nos titres. Nous sommes convaincus que cette collaboration participera à promouvoir le savoir auprès du plus grand nombre. »

Josée Cattin, directrice générale d’Interforum Suisse, se félicite également de cette alliance :

« Accueillir Quanto, Savoir suisse et Éditions 41 répond à notre volonté d’évoluer sur un marché qui a d’importants défis à relever et plus que jamais besoin de propositions innovantes et adaptées à ses spécificités. Ces marques éditoriales d’excellence résonnent avec notre ambition de rendre le livre accessible au plus grand nombre, nous sommes très heureux de mettre en œuvre nos convictions à travers ce partenariat. »

Interforum Suisse présentera aux libraires, dès l’été 2025, les nouveautés de l’automne de ces trois maisons. Par ailleurs, les commandes antérieurement livrées par Servidis pourront être retournées à l’OLF à partir du 1er octobre.

Crédits photo : vue aérienne de l’ l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), au sein du campus qu’elle partage avec l’Université de Lausanne. Mediacom EPFL (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com