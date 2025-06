Richard Malka Prix de la Revue des Deux Mondes 2025

« Dans un brillant tête-à-tête avec Voltaire, Richard Malka nous met en garde contre les ravages du fanatisme religieux, poison de notre démocratie laïque », a-t-elle souligné : « Après Dieu est un livre nécessaire et salutaire. »

L’avocat emblématique de Charlie Hebdo a tenu à rappeler que les principes de liberté d’expression, de laïcité et d’universalisme « ne doivent jamais être considérés comme des acquis pour l’éternité, en particulier à notre époque qui connaît un mouvement de balancier qui ne va pas dans le bon sens ». Et d’ajouter : « Il y a donc du boulot, il faut écrire, parler, plaider. »

Richard Malka a également assuré : « Ce livre s’inscrit dans un long combat pour la liberté, y compris face à Dieu (…), pour essayer toujours de convaincre de la même chose : la nécessité de se battre malgré l’inconfort ou la difficulté », se disant « honoré d’être récompensé par cette revue intellectuelle et littéraire ».

Dans cet essai publié dans la collection Ma nuit au musée, Richard Malka a choisi le Panthéon comme cadre de sa réflexion. Il y dialogue avec Voltaire, figure tutélaire de la critique religieuse, et s’interroge sur la quête d’un horizon à la fois transcendant et laïc. Il y évoque sa famille, ses influences, les attentats, et s’élève contre le repli communautaire et le prosélytisme, inquiet de voir la libre-pensée malmenée dans le contexte actuel.

En parallèle de son activité d’avocat, et depuis 2004, Richard Malka est un acteur du monde littéraire et de la BD. Il succède à David Colon, qui avait reçu le prix l’an dernier pour La Guerre de l’information, paru aux éditions Tallandier.

Créé en 2008, ce prix distingue chaque année un essai, paru en langue française, pour sa qualité littéraire et la pertinence de son sujet dans le débat d’idées contemporain.

Cette année, les membres du jury étaient Aurélie Julia (présidente), François Bujon de l’Estang, Olivier Cariguel, Raphaël Doan, Yves de Gaulle, Franz-Olivier Giesbert, Renaud Girard, Thomas Gomart, Robert Kopp et Elise Longuet.

Crédits photo : La Revue des Deux Mondes

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com