Neuvième édition et nouveau souffle pour le Prix Vendredi

C'est la récompense de littérature jeunesse la plus attendue. Créé en 2016 à l’initiative du groupe des éditeurs Jeunesse du Syndicat national de l’édition (SNE), le Prix Vendredi s’est imposé en moins d’une décennie comme un rendez-vous incontournable de la littérature jeunesse.

Avec son nom, inspiré par l’œuvre de Michel Tournier et son roman Vendredi ou les limbes du Pacifique, ce prix en dit long sur ses ambitions : faire rayonner les écritures francophones à destination des 13 ans et plus.

L’an dernier, Maureen Desmailles avait été saluée pour son roman La Chasse (Thierry Magnier), et Anne Loyer avait conquis le jury des jeunes, constitué dans le cadre du pass Culture, avec Charbon Bleu (éditions d’Eux). Deux œuvres engagées, comme le prix en a souvent récompensé.

Clôture des candidatures le 20 juin

Pour cette neuvième édition, les maisons d’édition jeunesse ont jusqu’au 20 juin 2025 pour proposer leurs ouvrages. Le comité de présélection révélera ensuite, le 5 septembre, une liste de dix titres finalistes. La remise du prix se tiendra, quant à elle, à Paris au début du mois de novembre.

En parallèle, le partenariat engagé depuis 2023 avec le pass Culture se poursuit. Il permet à un groupe de neuf jeunes lectrices et lecteurs, issus de régions différentes, de constituer un jury autonome. Ils remettront leur propre prix, baptisé « Prix Vendredi des lecteurs du pass Culture », en même temps que le prix principal.

Trois nouveaux membres du jury

Le jury 2025 réunit dix personnalités issues du monde du livre et de la critique, dont trois nouvelles venues : Raphaële Botte, journaliste spécialisée en littérature jeunesse pour Télérama, Maureen Desmailles, lauréate 2024, et Marie Desplechin, autrice et figure engagée du paysage littéraire. À leurs côtés, Emmanuelle Kabala (CNLJ), Lucie Kosmala (journaliste et formatrice), Tom Levêque (auteur), Cécile Ribault-Caillol (journaliste), Anne Ricou (magazine Je Bouquine), et Simon Roguet, libraire à Laval, apporteront leur regard affûté sur la production contemporaine.

La dotation globale du Prix Vendredi est cette année encore assurée par la Fondation d’entreprise La Poste, partenaire historique, à hauteur de 3000 €. D’autres soutiens s’associent à l’initiative : la SOFIA, le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), ainsi que la Fondation Jan Michalski.

