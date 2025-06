Impact : Olivier Norek en bande dessinée

Comme son polar Surface par exemple (Michel Lafon, 2022). Cette fois-ci il n'a pas choisi son bouquin le plus facile : Impact (sorti en 2020), un véritable pamphlet écologique, assez controversé. L'album reprend le titre du roman, Impact - Green War, et c'est Fred Pontarolo qui prend les pinceaux, avec pour commencer cette belle couverture d'un panda qui pleure des larmes de sang.

Une histoire qui pourrait être une version romancée du Monde sans fin de Jancovici et Blain. Depuis le roman, l'histoire est connue : Virgil Solal, ancien militaire, ancien flic, a basculé du côté obscur à la naissance de sa fille. Une enfant mort-née pour cause de pollution.

Après ce drame, Virgil est devenu un éco-terroriste, pour faire court. Norek Virgil est en colère. La trame du récit est donc celle d'un thriller policier (Norek est aux commandes !) : après le PDG du Groupe Total et une dirigeante de la Société Générale, qu'est-ce qu'ont prévu les « terroristes », comment les arrêter alors que les réseaux sociaux s'enflamment pour la cause défendue ?

C'est une psychologue, une « profileuse », qui va faire avancer l'intrigue. Elle se soigne aux anxiolytiques contre divers troubles : « agoraphobie, haptophobie, entomophobie, germaphobie, hypocondrie, rien qui ne puisse gêner la mission ».

L'album reprend cette alerte planétaire, cette diatribe écologique qu'était le bouquin. Plus qu'une alerte, c'est une véritable alarme et qui résonne très fort. Même si le discours reste soigné et mesuré : « Je n'ai rien d'un utopiste. Et je connais les faiblesses des énergies renouvelables. Le rendement des éoliennes est trop variable. Les panneaux photovoltaïques sont faits de métaux rares, recouverts du sang des gosses qui les sortent des mines. Les voitures électriques ont leurs batteries et le nucléaire a ses déchets. »

Mais le fond comme le ton sont sans appel et l'album est imagé d'encarts qui illustrent les pires désastres écologiques de notre planète, tout cela est bien documenté. Pour dire vrai, je n'ai pas lu le bouquin original mais je me demande si cette mise en images n'est pas finalement tout à fait appropriée au message qui nous est délivré.

Côté dessins, le crayon de Pontarolo est connu et peut déconcerter ou même sembler brouillon, d'autant que même les cases se gondolent parfois. On aime ou on n'aime pas. Nous pas trop, mais cela ne justifie pas de passer à côté du texte, généreusement retranscrit dans les pages de cet album.

D'autant que le ton du pamphlet très didactique n'est guère édulcoré par les images : État et Justice sont mis au banc des accusés, quand (je reformule à peine) « l'appareil politique, désarmé, n'est plus que le syndic des ambitions des plus riches ».

Norek et Pontarolo nous donne rendez-vous dans quelques années puisque « les glaciers disparaîtront probablement tous d'ici 2040. Nous savons ce qu'il se passe et ce qu'il faut faire. Vous seul(e)s saurez si nous l'avons fait. ».

C'est le résumé de l'épitaphe qui figure sur une plaque apposée en 2019 sur les restes du glacier pyrénéen Arriel. Dans son récit, Norek évoque plusieurs scénarios possibles pour notre futur de 2040 mais je ne suis pas sûr de croire beaucoup à celui que les auteurs ont choisi pour clôturer cet album.

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com