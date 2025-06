BD, mangas, pop culture... Frédérick Sigrist évoque l'après Blockbusters

Rentrée littéraire ou pas, la grille de France Culture reste largement ouverte à la littérature et à ceux et celles qui la font, qu'ils et elles soient poètes, essayistes ou romanciers. Entre le lundi 9 et le dimanche 15 septembre, Faïza Guène, Gaël Faye, Clara Ysé ou encore Grégoire Bouillier passeront à la Maison de la Radio et de la Musique...