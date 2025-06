Tom Buron et la chanson du jeune marin

Dans l’intervalle, je mets à mort mes intentions premières, compte les crises et marche en nos querelles au secret des estuaires. Il y a bien longtemps, j’ai cherché, c’est vrai. J’ai cherché quelque médium neuf pour des sentiments si médiévaux, la bonne chance dans une poche, la mauvaise dans l’autre. (p. 13)

Dès le début de son poème, le poète qui a composé Marquis minuit (Le Castor Astral, 2021) ou plus récemment La chambre et le barillet (L’Angle mort, 2023) se décide à un projet en mer et à écrire le « thrène », le funèbre poème homérique de ce périple. Il est simultanément un chant, une épopée, un récit épique, une stèle, et le poète lui-même passe d’aède grec à barde celtique, en finissant sinistre Nocher.

Tom Buron interroge ainsi la forme poétique en tant qu’elle est la flamme du fond qui doit en surgir. Cette traversée sera élégiaque ou ne le sera pas. Les vers épousent le rythme des vagues brusques et violentes ; ce rythme qui touche à la fois à une forme de déconstruction, mais aussi de nouvelle musicalité au sein du texte :

Alors, assurément les vagues, mais le phare est brave. Les portes s’ouvrent et la comédie recommence et disgrâce et nouveaux égarements. (p. 14)

L’Augusto, « navire querelleur », mène le poète vers le Sud, vers une île mystérieuse dans l’océan « Austral ». L’évocation du nord, ou de certaines régions comme Odessa, nous rappellent au voyage personnel que le poète effectua à l’été 2022 en Ukraine. La mer, mais la guerre, les deux s’affrontent pour nous déposséder, rendant à la confusion du monde son amertume et ses malheurs.

Cette question de ce qui provoque le mal semble épouser tout le livre ; comme en résonance avec le roman de Melville, le mal comme entité secrète et cachée est questionné à la fois par le sens, mais aussi par le son : la distorsion du vers mène à un essoufflement qui se ressent à la fin de certaines strophes ; essoufflement du vent ou des flots, d’un dieu étrange ou étranger et de musiques lointaines :

Un dieu qui n’était, non, pas du même hiver que nous,

qui jouions le fandango dans la fange, alors gloire à la chance du débutant - harpon de fer et farrago. (p. 21)

… Ou de souvenirs perdus :

[...] sur L’Augusto, nous subissons les digressions des souvenirs affamés et celles de notre digne mer

du cap des Aiguilles à Leeuwin où les gardes sont morts et d’autres dorment [...] (p. 33)

Cette mémoire morte, qui se confond à la mer où s’égare le poète, prend la forme des mots, et parfois celle d’une vieillesse prématurée, dont paraît souffrir le poète, mais aussi le « vieil océan » : « Et nous avons vieilli, je crois,/de dix ans sur ces trois dernières années, [...] » (p. 43)

Il ne reste plus que le rêve ironique de l’immortalité, les monstres abyssaux d’anciens mythes effrayants. L’écho glorieux qui n’est qu’un trou de lumière parmi les disputes intérieures, les rages qui se font nuit au sein du texte :

Oh l’écho glorieux - nous ne mourrons pas, l’accent glorieux, mais nous irons simplement voir ailleurs si nous y sommes. (p. 44)

Longue épopée (quelques fois comique et non sans des ironies), à travers ces neuf chants Tom Buron prend les amarres comme tant d’autres avant lui. D’Homère à Hugo, de Rimbaud à Cendrars, tout y passe et y revient. Sauf le souvenir, qui toujours est à retrouver du côté peut-être du doute et de la hâte, dans le devoir de tenir, dans les vagues, la glace et le vent, des cinquantièmes hurlants.

Par Alex Delusier

