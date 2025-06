Simetierre, de Stephen King : la mort est noire et le désir sans fin

Une descente en enfer

Au seuil des années 80, dans l’été finissant, Louis Creed, médecin généraliste, déménage avec sa

famille de Chicago pour s’implanter à Ludlow, dans le Maine. Il entend ainsi laisser derrière lui le

tumulte de la ville pour goûter la paix de la campagne et y élever sa fille, Ellie, cinq ans, et son

fils, Gage, deux ans, aux côtés de sa femme, Rachel.

Quand cette dernière veille au foyer, sensible et sensuelle, Louis exerce à Bangor en tant que responsable du centre de médecine universitaire. Tout se passe bien, globalement, jusqu’à ce que le chat du foyer, Church, soit tué par un véhicule sur la route passagère qui file devant chez eux tandis que Louis est seul pour Thanksgiving.

Anticipant le chagrin de sa fille, une seule issue s’offre à lui : s’en remettre à l’étrange cimetière découvert derrière chez eux pour ramener à la vie l’animal chéri suivant l’idée de son voisin vénérable, Jud Crandall, le gardien de l’esprit des lieux. Dès lors, c’est une descente en enfer qui s’enclenche pour le héros et ses proches aux lueurs des mystères de l’au-delà dans un hiver blanc et noir puis un printemps

cauchemardesque.

L’omniprésence de la mort

Dans un climat de crise, la mort subjugue le roman. Toute puissante et partout palpable, elle le

contamine par degrés jusqu’à s’en faire la substance première. Rôdant vaguement, à l’affût, elle happe peu à peu toute la scène et l’âme de Louis Creed qui succombe à son charme venimeux. Selon sa femme et sa fille, elle serait antinaturelle. Louis Creed, lui, grâce aux études scientifiques qu’il a faites, est en désaccord avec elles – tout du moins au début, avant de perdre pied.

Dans Simetierre, la mort est ainsi l’occasion de sonder le naturel, le rationnel, et ce qui s’y oppose.

Les motifs du chemin et de la limite, à plusieurs reprises obsédantes, reflètent la vie et son terme,

définitif ou non. Il s’agit de penser la mort en tant que fin du temps vivant et de l’existence – partant le vide et le néant – en les donnant à ressentir de façon prégnante.

De confronter la raison à la mort, jusqu’à la folie – ce que la fracture crânienne de Victor Pascow, qui ouvre en grand sur son cerveau, sa matière grise palpitante, suggère avant la chute, puis l’agonie de Zelda. La mort serait l’irrationnel à l’état pur.

Les pouvoirs du trépas

Néanmoins, c’est un autre avis que nous souffle l’intrigue, qui corrobore le point de vue initial de Louis avant qu’il sombre par affection, attachements sublimes et morbides, effets de l’incubateur familial : la mort est naturelle, si ce n’est rationnelle – à tout le moins rationalisable –, et c’est nous et nous seuls, sous le coup de notre désir, qui projetons sur elle de l’irrationnel en refusant que ceux qu’on aime disparaisse ou en voulant qu’ils ressuscitent s’ils le font, ce dont vibre tout le livre jusqu’à son ultime page, bouleversante.

Cette vérité et le biais qu’elle révèle, une phrase l’indique comme Church est mort et que Louis en contemple le cadavre sur la neige, affecté : « On aurait dit qu’après la brève période de placidité bovine de sa vie d’eunuque, Church avait retrouvé sa véritable nature dans la mort. »

Loin d’être antinaturel, le trépas nous rend à nous-mêmes en profondeur, dissipe les illusions. Il dispense des lumières que la vie peut masquer, relatives à notre être et à son essence. Il est le terme de l’existence et, à ce titre, il lui donne sa raison. Il « n’est pas seulement la fin de la vie, mais aussi le lieu où la souffrance cesse et où les bons souvenirs prennent racine », explique Jud, avant que tout chavire pour Louis et pour lui.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com