Dans la tête de Lynch : scripts inédits, livres et autres rêves inachevés

Certains lots attirent particulièrement l’attention, à commencer par le script de Mulholland Drive, dont les enchères ont déjà atteint 15.000 $ (13.100€).

Deux projets jamais concrétisés de David Lynch suscitent également un vif intérêt : Ronnie Rocket (6000 $ / 6250 €) est un scénario surréaliste imaginé à la fin des années 1970, dans lequel un détective explore un monde parallèle peuplé d’électricité et de chaos. Prévu comme un successeur à Eraserhead, le projet est resté longtemps en développement sans jamais voir le jour.

Quant à The Dream of the Bovine (2500 $ / 2200 €), écrit dans les années 1990 avec Robert Engels, il mettait en scène « trois types qui étaient autrefois des vaches », un récit absurde que Lynch rêvait d’interpréter avec Harry Dean Stanton et Marlon Brando – lequel aurait qualifié le projet de « pretentious bullshit ».

Le script de Twin Peaks, titré Northwest Passage, a également suscité l’intérêt des collectionneurs avec une enchère actuelle à 10.000 $ (8750 €).

Onze versions de scénario du projet inachevé *Ronnie Rocket* sont mises en vente, dont une annotée. Les scripts datent de 1988, 1991 et 2012, deux sont non datés. Le document annoté, daté du 22 février 1991, est relié sous une couverture noire. Julien’s Auctions.

La vente comprend aussi de nombreux livres de cinéma et de photographie issus de la bibliothèque personnelle de Lynch : ouvrages de référence sur le cinéma mondial, sur Max Ernst, des livres signés ou annotés, et des éditions limitées. Les prix varient, pour le moment, de 500 à 1250 $ (440 à 1100 €) en moyenne, selon la rareté et l’état.

David Lynch collectionnait également des affiches de films, dont un exemplaire britannique de A Clockwork Orange (1500 $ / 1310 €), une affiche argentine d’Amarcord (1250 $ / 1100 €) ou encore plusieurs lots groupés de posters montés à plus de 3500 $ (3060 €). Un lot autour de Lost Highway et des scénarios de Sailor et Lula ou Une histoire vraie complète cette section écrite.

Côté objets plus intimes, on trouve des ouvrages sur la méditation transcendantale, qu’il pratiquait depuis les années 1970, des livres dédicacés - par Deepak Chopra, Dean Ornish, ou Sophie Calle -, ainsi que du mobilier, des outils de menuiserie, et même un lot de cendriers et briquets, écho discret à son passé de fumeur, qu’il avait quitté en 2020.

Un ensemble de livres sur la méditation transcendantale et la théosophie provenant de la collection personnelle de David Lynch est proposé, marqués du tampon « Studio David Lynch ». Parmi les titres : *Science of Being and Art of Living*, *Bhagavad Gita*, ou encore *Theosophical Glossary* de Blavatsky. Une plongée dans les sources spirituelles qui nourrissaient l’univers intérieur du cinéaste. Julien’s Auctions.

Cette bibliothèque privée regorge par ailleurs de livres d’art et d’architecture, de romans dédicacés, de littérature contemporaine, et d’ouvrages sur l’histoire, la politique, la science ou la culture asiatique. Le tout forme un portrait intellectuel complet de David Lynch, au carrefour du cinéma, de la musique, de l'art, de la spiritualité et de la création.

Des reliques issues de son œuvre cinématographique figurent en bonne place : une série de machines à café et une tasse en céramique Log Lady avec une anse en forme de bûche évoquent Twin Peaks, tandis que des rideaux rouges et un tapis à motifs rappellent la fameuse séquence de la Red Room. On trouve par ailleurs des talkies-walkies personnalisés au nom de Lynch et de Mark Frost, co-créateur de la série, ou encore une paire de têtes de cerf empaillés.

Les passionnés de Mulholland Drive reconnaîtront également les menus du diner Winkie’s, tandis que les fans d'Inland Empire auront l’œil sur des boîtes d’allumettes factices issues du tournage. Plus rare encore : la vente comprend la copie 35mm personnelle d’Eraserhead et un ensemble de dix cassettes VHS du film - dont neuf sont encore sous blister.

La vente met en lumière, plus généralement, les multiples facettes de David Lynch : ses objets de tournage (micros, caméras...), sa passion pour la musique (guitares, dont une à cinq manches), le design (mobilier signé ou conçu par lui) et la méditation (brûleur d’encens de 1974, statuette de Bouddha).

Un rideau rouge et un tapis noir et blanc en zigzag, inspirés de la Black Lodge de Twin Peaks, issus de la collection personnelle de David Lynch, sont proposés à la vente. Bien qu’on ignore leur usage exact, ces éléments décoratifs emblématiques figuraient dans son studio d’enregistrement et son intérieur. Enchère actuelle : $15,000

Réalisateur culte au style inimitable, David Lynch s’est imposé comme l’un des cinéastes les plus singuliers de sa génération. Dès Eraserhead (1977), il impose un univers dérangeant et poétique, avant d’enchaîner les œuvres marquantes : Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive ou encore la série Twin Peaks. Explorateur du subconscient, du rêve et de l’inquiétante étrangeté, il a construit une œuvre où l’absurde côtoie le sublime, et où la narration se tord pour mieux faire surgir l’invisible.

Artiste complet, David Lynch est également peintre, musicien, designer et photographe. Il a publié deux albums expérimentaux, conçu du mobilier, et pratiquait la méditation transcendantale depuis les années 1970. Son goût pour l’expérimentation l’a conduit à explorer d’autres formats, du web au livre, sans jamais perdre de vue sa vision : une création affranchie.

En 2024, David Lynch révélait avoir été diagnostiqué d’un emphysème, conséquence de décennies de tabagisme, et avoir cessé de fumer durant la pandémie de Covid-19, période pendant laquelle il ne quittait plus son domicile.

La vente se termine le 18 juin prochain.

Crédits photo : Msubrizi (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com