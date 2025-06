Netflix annonce la saison 2 de One Piece, avec Chopper en tête

C’est un renne, et c’est l’un des personnages les plus aimés du manga One Piece. Tony-Tony Chopper, drôle de créature aux multiples formes, fera son entrée dans la saison 2 de l’adaptation en prises de vues réelles diffusée sur Netflix.

La plateforme a profité de son événement mondial Tudum, organisé dans la nuit du 31 mai au 1er juin, pour dévoiler les premières images du personnage, conçu intégralement en images de synthèse. Et annoncé, dans le même élan, l’arrivée de cette deuxième saison pour 2026.

Le choix de confier la voix anglaise et la capture faciale du personnage à Mikaela Hoover (Beef, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3) confirme l’ambition du projet : Chopper n’est pas un simple ajout au casting, mais un défi technologique à lui tout seul. Petit, hybride, attachant et capable de se transformer à volonté : en renne, en colosse, ou encore en créature bipède musclée.

Une adaptation saluée

Né sous le trait d’Eiichiro Oda en 1999, One Piece est devenu en un quart de siècle un phénomène mondial. Ce manga, vendu à plus de 500 millions d’exemplaires, suit l’odyssée de Monkey D. Luffy et de ses compagnons pirates, à la recherche du trésor ultime.

À la télévision, son adaptation en anime a connu un certain succès, grâce à son humour, son souffle épique et ses personnages hauts en couleur. Reste à savoir si la série live-action saura préserver cet équilibre. La première saison, saluée pour son énergie et son respect de l'oeuvre originale, avait réussi à convaincre une large partie du public, même au-delà des fans historiques.

Casting et premières images

Tous les membres du noyau dur rempilent : Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp), Taz Skylar (Sanji), Ilia Isorelys Paulino (Alvida), Jeff Ward (Buggy) et Michael Dorman (Gold Roger).

Mais la saison 2 s’annonce encore plus dense, avec l’introduction de nombreux nouveaux personnages issus de l’arc Baroque Works : Charithra Chandran (Miss Wednesday), Joe Manganiello (Mr. 0), Katey Sagal (Dr Kureha), Lera Abova (Miss All Sunday), Mark Harelik (Dr Hiriluk), Sophia Anne Caruso (Miss Goldenweek), Yonda Thomas (Igaram), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Brendan Sean Murray (Brogy), Callum Kerr (Smoker), Camrus Johnson (Mr. 5), Clive Russell (Crocus), Daniel Lasker (Mr. 9), David Dastmalchian (Mr. 3), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), Julia Rehwald (Tashigi), Rob Colletti (Wapol), Ty Keogh (Dalton), Werner Coetser (Dorry), Rigo Sanchez (Dragon), James Hiroyuki Liao (Ipponmatsu), Mark Penwill (Chess), et Anton Jeftha (K.M.).

Avec un tel équipage, Netflix espère prouver qu’en matière d’aventure, même les images de synthèse peuvent avoir du cœur.

Crédits image : Capture d'écran de Chopper dans les premières images dévoilées par Netflix sur YouTube.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com