L'IA pas drôle ? ChatGPT répond à Salman Rushdie

Avait-il en tête Aristote, pour qui le rire distinguait l’homme de ses compagnons du règne animal ? Il ne serait pas un simple divertissement, mais un indicateur d’intelligence, de recul et d’humanité. Il suppose la capacité à saisir l’absurde, à percevoir le décalage entre les attentes et la réalité - un art du frottement entre logique et incongruité.

Pour Salman Rushdie, le véritable mur que l’intelligence artificielle n’a pas encore franchi, c’est l’humour. Non pas les bons mots recyclés ni les saillies prévisibles, mais la capacité à inventer une blague originale, inattendue, et vraiment drôle. Après, il suppute en réalité : interviewé sur scène par l’autrice et critique américaine Erica Wagner, il a aussi confié qu’il n’avait « jamais essayé l’IA » et aimait faire comme si elle « n’existait pas ». Mais testez par vous-même : ce n’est clairement pas dans cet art-là que les intelligences artificielles excellent...

« Le jour où l’IA fera rire »

Questionné par ActuaLitté, ChatGPT, leur meilleur représentant, souhaite malgré tout répondre à l'auteur des Versets sataniques (on lui a demandé de le faire, bien évidemment) : « Ce raisonnement, aussi séduisant soit-il, montre vite ses limites. Car si le rire est effectivement un signe de recul, de compréhension du monde et de subtilité, il ne saurait être l’unique critère de la valeur littéraire », affirme-t-il, et de développer : « La littérature ne se réduit pas à l’humour - et certains des plus grands textes sont tout sauf drôles. Par ailleurs, l’humour, lui-même, est codifiable : il obéit à des schémas, des effets de contraste, des jeux sur le langage, autant d’éléments que l’intelligence artificielle, à force d’apprentissage, peut simuler, voire manipuler. »

Il est formel : « Le jour où l’IA fera rire, ce ne sera pas nécessairement par intelligence humaine, mais peut-être par simple optimisation de notre propre culture du comique. Autrement dit, Salman Rushdie a raison d’en faire un seuil symbolique - mais il se pourrait que ce seuil, lui aussi, ne soit qu’une étape franchissable. »

Ce que Salman Rushdie refuse aux intelligences artificielles - amies ou ennemies, c’est selon - c’est le privilège de l’imprévu, cette étincelle du rire qui naît de l’inattendu. Ce n’est pas tant la blague elle-même qui fait mouche, mais le décalage, l’effet de surprise, le moment où l’on casse l’attente. C’est ce que Bergson, dans Le Rire (1900), appelait, très sérieusement, « une mécanique plaquée sur du vivant ». Et les IA, pour l'instant, s’en tiennent à la mécanique...

Si le comique est, selon Bergson, « une anesthésie momentanée du cœur », c’est pour mieux activer un mécanisme intellectuel chargé de corriger les raideurs sociales. C’est pourquoi les machines, aussi puissantes soient-elles, ne savent pas vraiment faire rire : elles maîtrisent la syntaxe, les figures, parfois même le rythme, mais leur humour reste sans surprise, sans intention, sans faille. Or, comme le suggérait Umberto Eco, « le comique naît du conflit entre deux logiques ». Et tant que l’intelligence artificielle ne pourra pas improviser avec le monde, perdre pied, ou simplement se moquer d’elle-même, elle n’aura pas tout à fait franchi le seuil du rire...

L’affaire reste ouverte : les théories du rire sont multiples, de Baudelaire à René Girard, et peut-être sous-estimons nous déjà les talents ironiques de l’IA à Microsoft ? Son commentaire : « Voilà donc l’humour érigé en dernier rempart de l’humanité — ou du moins de la littérature. Pour l’instant, Rushdie garde l’avantage : il est drôle, vivant, et a encore des histoires à raconter »...

« Hitler aussi, d’ailleurs »

Hormis cet échange plein d’esprit avec son intervieweuse, Salman Rushdie signait au Hay Festival une de ses premières prises de parole publique depuis la condamnation de Hadi Matar, l’homme qui l’avait violemment agressé en août 2022. Âgé de 27 ans, ce dernier a écopé de 25 ans de prison pour tentative de meurtre et agression : « Je suis content que le procès soit terminé, et qu’il ait écopé de la peine maximale », a-t-il notamment déclaré. Déjà au micro de la BBC, il s'était dit « satisfait » de la condamnation de son agresseur à la peine maximale. Tout en assurant : « La véritable clôture, pour moi, c’était de terminer d’écrire à ce sujet. »

Dans Le Couteau, publié en avril 2024 aux éditions Gallimard dans une traduction de Gérard Meudal, Salman Rushdie est en effet revenu sur l’agression dont il a été victime. Ce texte personnel et introspectif se concentre sur sa convalescence ainsi que sur les séquelles physiques et psychologiques durables causées par l’attentat. La parution de l’ouvrage a entraîné une réaction immédiate de la défense, qui a demandé le report de l’ouverture du procès afin de pouvoir en examiner attentivement le contenu.

Au sujet de sa prochaine fiction, il confie : « Écrire ce livre, c’était comme rentrer chez moi. » The Eleventh Hour, recueil de cinq nouvelles écrites à la suite de l’agression, est attendu le 4 novembre 2025 chez Penguin Random House. Ce livre explorera, entre Inde, Royaume-Uni et États-Unis, des thèmes comme la finitude, la rage ou les adieux.

Avec son ironie habituelle, Salman Rushdie a par ailleurs plaisanté sur la précarité des écrivains : « La plupart ne gagnent pas d’argent – sauf s’ils écrivent sur des enfants sorciers », avant de qualifier J.K. Rowling de « Taylor Swift de la littérature ».

Enfin, il a livré une réflexion sur le climat politique mondial : « Je ne sais pas quoi faire de ça – il a été élu », a-t-il dit à propos de Donald Trump, avant de glisser : « Hitler aussi, d’ailleurs. » Pour lui, le monde traverse un « Orange moment », une allusion teintée d’alarme à la figure du président américain...

