Un pirate de webtoons condamné à trois ans de prison ferme

Le 26 mai, le tribunal de Daejeon a condamné à trois ans de prison ferme un homme accusé d’avoir dirigé plusieurs plateformes illégales de diffusion de contenus audiovisuels. Appelé A., par souci d’anonymat, l’administrateur de NunuTV, site de streaming pirate créé en 2021, devra également s’acquitter d’une confiscation de 700 millions de wons, soit environ 445.434 €, une somme qui correspond aux profits générés par ces activités.

L’homme avait mis en ligne gratuitement, et sans autorisation, de nombreux films et séries issus de services de streaming payants, tels que le géant américain Netflix, Wavve ou encore Disney+. Selon un média coréen, il est également à l’origine de TVWiki, autre site de streaming illégal, et d’OKToon, plateforme dédiée au piratage de webtoons.

Comment a-t-il échappé à la justice ?

Pour échapper à la justice et aux représailles, l’opérateur hébergeait ses serveurs à l’étranger, notamment en République dominicaine et au Paraguay, toujours selon les informations du média coréen.

En plus de cette délocalisation, A. aurait assuré ses arrières en modifiant régulièrement ses noms de domaine, dans l’espoir de brouiller les pistes. Mais, malgré ces précautions, il a été interpellé en novembre 2024 à l’issue d’une enquête conjointe du ministère sud-coréen de la Culture, du parquet, de la police métropolitaine et d’Interpol.

Dans son jugement, le juge Young-sik Ko a rappelé la gravité des faits : « L’accusé a organisé une exploitation commerciale à grande échelle, portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur une longue période. De telles infractions nuisent aux revenus des auteurs, affaiblissent leur motivation et freinent le développement culturel. » Le tribunal a néanmoins tenu compte des aveux de l’accusé et de l’absence d’antécédents judiciaires pour fixer la peine.

Un effort national contre la piraterie numérique

Pour rappel, A. a été arrêté en novembre 2024, dans le cadre du « Plan d’éradication de la distribution illégale de contenu K », lancé par Séoul un an plus tôt. Ce programme interministériel, voulu par la présidence sud-coréenne, entend structurer la réponse de l’État face à l’ampleur de la piraterie numérique. Il repose sur quatre piliers : rapidité et sévérité, coopération, technologies de pointe, et changement des mentalités.

Le blocage automatisé des sites illégaux, la constitution d’équipes d’enquête scientifiques spécialisées dans l’analyse de preuves numériques, et les campagnes de sensibilisation à destination des plus jeunes en sont les principaux axes. L’objectif est autant répressif qu’éducatif, avec pour but de faire comprendre que la rémunération des créateurs est une condition de la vitalité culturelle nationale.

L’offensive, au-delà de la Corée du Sud

La riposte dépasse désormais les frontières sud-coréennes. Au Brésil, seize sites spécialisés dans le piratage de mangas et de webtoons ont été fermés en avril 2024 dans le cadre de l’« Opération Animes », menée avec le soutien des autorités japonaises.

Dans le même pays, l’éditeur japonais Shueisha a engagé des démarches judiciaires aux États-Unis afin d’identifier les responsables de plusieurs plateformes pirates. En s’appuyant sur l’article 1782 du Code fédéral américain, qui autorise la collecte de preuves à l’étranger pour des procédures civiles, l’entreprise a saisi un tribunal californien afin d’obtenir des informations auprès de Google, Visa et PayPal.

L’objectif : réunir des données personnelles nécessaires à l’ouverture de poursuites au Japon pour violation du droit d’auteur et concurrence déloyale. Ces démarches ont permis d’identifier certains opérateurs via Cloudflare et de retracer des flux financiers transitant par PayPal et Visa. Shueisha prévoit désormais d’intenter des actions en justice sur le territoire japonais, avec des demandes de dommages-intérêts et des injonctions à la clé.

Crédits image : Processus d'obtention de la déclaration de l'opérateur présumé de Nunu TV (Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme de Corée (© MCST)

Par Louella Boulland

