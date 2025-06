Collection Proche : une nouvelle directrice éditoriale et marketing

À la croisée des enjeux éditoriaux et de la stratégie de diffusion, elle élabore à présent la programmation en tandem avec la direction générale, et devra, entre autres, superviser l’ensemble des opérations de fabrication. Elle coordonne en parallèle la stratégie marketing de la collection, entre campagnes d’affichage, animations en librairie, communication digitale et partenariats, tout en représentant la collection auprès des diffuseurs. Elle encadre également les équipes internes et les prestataires externes.

Avant cette nomination, Clémentine Malgras a accompagné la naissance et le développement de la collection Proche dès janvier 2024, en tant que responsable éditoriale et marketing. Cette fonction prolongeait une expérience de quatre années passées chez Les Arènes, où elle a dirigé la communication et le marketing digital, affirmant son expertise dans la valorisation des catalogues et l’accompagnement des ouvrages en librairie et sur les réseaux.

Avant de rejoindre le monde de l’édition, elle a mené une carrière riche en stratégie éditoriale et communication, d’abord comme consultante indépendante, puis au sein de l’agence Stroïka, où elle pilotait des projets éditoriaux et médiatiques pour des entreprises et associations, tout en concevant des contenus (print, web, podcasts) et des prises de parole institutionnelles. Cette double compétence, à la fois créative et stratégique, s’est construite au fil d’expériences dans des écosystèmes d’innovation : OuiShare, où elle dirigeait la programmation d’événements sur le numérique, ou encore Cap Digital, dans le cadre du festival Futur en Seine.

Diplômée d’un parcours en sciences humaines, elle a travaillé pour Paris&Co au Labo de l’édition, analysé les mutations du secteur au sein de Rebellion Lab à San Francisco, et collaboré brièvement avec la Cité des sciences en tant qu’autrice.

Lancée à la rentrée littéraire 2022 par Les Arènes et L’Iconoclaste, la collection Proche propose des livres de poche littéraires et engagés, « à garder près de soi ». Romans, récits de vie, essais ou enquêtes, les titres de Proche entendent raconter des histoires intimes et universelles, à lire partout, à tout moment. La direction artistique a été confiée à l’illustrateur et designer Vahram Muratyan, qui a imaginé l’identité visuelle de la collection, des couvertures au logo reconnaissable.

Dirigée par Constance Beccaria, 26 ans, diplômée de l’EDHEC, la collection publie une vingtaine de titres par an, visant un large lectorat, notamment en littérature, éducation et psychologie. Le graphisme, signé Vahram Muratyan.

Parmi les derniers titres parus chez Proche, on retrouve Désirer, un collectif d’autrices qui renouvelle l’écriture érotique, Une époque en or de Titiou Lecoq, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, Tokyo Crush de Vanessa Montalbano, Le pouvoir des arbres de Peter Wohlleben et Chanteurs d’oiseaux de Jean Boucault et Johnny Rasse.

Crédits photo : Collection Proche

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com