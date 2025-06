Une lauréate pour le Prix suisse du livre jeunesse 2025

Créé pour valoriser la littérature jeunesse en tant que pilier culturel à part entière, le Prix suisse du livre jeunesse distingue des œuvres qui éveillent l’imaginaire, nourrissent la sensibilité des jeunes lecteurs et les initient à la diversité des formes littéraires et artistiques.

Ancré dans la pluralité linguistique et artistique du pays, ce prix national encourage le dialogue entre les régions, les styles et les genres, en accueillant aussi bien les albums illustrés que les romans, les bandes dessinées ou les essais destinés à l’enfance et à l’adolescence.

Cette année, le Prix suisse du livre jeunesse 2025 a été décerné à l’autrice Eva Rottmann pour son ouvrage Fucking fucking schön, publié chez Jacoby & Stuart. Pour le jury, ce livre « aborde avec justesse et subtilité la sexualité sous toutes ses formes, ainsi que les émotions, les limites et les normes qui l’accompagnent, dans le cadre d’une démarche claire et cohérente ».

Ces derniers ont souligné la capacité de l’autrice « à trouver un équilibre remarquable entre qualité littéraire, pertinence du sujet et accessibilité pour le public visé ». Déjà primée, elle a été finaliste, avec son second roman, Kurz vor dem Rand, du Prix suisse du livre jeunesse en 2024, et a reçu le Prix allemand de littérature jeunesse en octobre dernier.

Cette nouvelle récompense, dotée de 10.000 francs suisses, lui a été remise ce 31 mai dans le cadre des Journées Littéraires de Soleure, à l’initiative conjointe de l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), de l’Association suisse des libraires et éditeurs (SBVV) et des Journées Littéraires elles-mêmes. Les cinq ouvrages finalistes du Prix suisse du livre jeunesse 2025 reçoivent chacun une récompense de 2500 francs.

L’année dernière, l’illustratrice fribourgeoise Fanny Dreyer et l’autrice belge Victoire de Changy ont reçu cette distinction pour leur album Collections, publié aux éditions La Partie en octobre 2023.

Un soutien financier public et privé

Le Prix suisse du livre jeunesse est une initiative du Schweizer Buchhandels — und Verlags-Verband SBVV, des Journées Littéraires de Soleure et de l’ISJM Institut suisse Jeunesse et Médias, décerné pour la sixième fois cette année.

Le soutien financier est fourni par la Fondation Caris, la Fondation Temperatio, ainsi que l’Office fédéral de la culture et Pro Helvetia. Le secrétariat du prix est géré par l’ISJM Institut suisse Jeunesse et Médias, avec des contributions logistiques de AVA Verlagsauslieferung AG et Bibliomedia Suisse.

Crédits image : À gauche, Eva Rottmann © Sabina Bösch. À droite, son ouvrage primé.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com