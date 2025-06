Le Pentagone réintègre des livres dans les bibliothèques militaires

Début avril, l'Associated Press rapporte que l’Académie navale américaine a retiré de sa bibliothèque 381 ouvrages identifiés comme contraires à la nouvelle ligne politique du ministère de la Défense. Parmi les livres mis sous séquestre figuraient des titres sur l’Holocauste, le féminisme, les droits civiques ou encore le racisme, ainsi que des œuvres comme Je sais pourquoi l’oiseau en cage chante de Maya Angelou ou Pursuing Trayvon Martin, consacré à la mort du jeune Afro-Américain abattu en 2012.

Ce retrait s’inscrivait dans une campagne lancée par le bureau du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, visant à éliminer des institutions militaires tout document promouvant les concepts associés à la diversité, à l’antiracisme ou aux identités de genre. L’opération s’est étendue aux bibliothèques de l’armée de terre et de l’armée de l’air, y compris leurs académies.

L'American Historical Association s'était émue de cette nouvelle politique de censure, par un message cosigné par de nombreuses autres associations d'historiens : « Supprimer des ouvrages basés sur des recherches historiques approfondies ne fera pas disparaître les faits historiques de notre nation. Mais cela rendra l'armée incapable d'affronter son héritage et notre avenir. »

À LIRE - Censure : le Pentagone opère une purge de livres sans précédent

Toutefois, le flou initial de la directive transmise verbalement à Annapolis a suscité de nombreuses interrogations sur son application concrète. Un mémo plus précis, signé le 9 mai par Timothy Dill, sous-secrétaire adjoint à la Défense, a ensuite fourni une liste de mots-clés pour affiner les retraits : « antiracisme », « identité de genre », « transgenre », « privilège blanc », « théorie critique de la race », entre autres.

Des livres toujours dans la balance

Finalement, un grand nombre d’ouvrages initialement retirés ont été jugés conformes aux nouvelles directives et replacés en rayons. Seuls une vingtaine de titres restent en attente d’une vérification finale. Certains, passés inaperçus lors de la première vague, sont également concernés, sans qu'il soit possible d'en connaitre les titres.

Ce processus, encore en cours, est supervisé par un comité temporaire des bibliothèques universitaires militaires, chargé d’établir le sort définitif des ouvrages (suppression, archivage ou réintégration). Le mémo du Pentagone ne précise pas si les livres écartés seront conservés ou détruits. Les services ont reçu pour instruction de fournir des listes actualisées de leurs collections, dans l’attente de décisions supplémentaires.

À LIRE - La justice s'oppose à la croisade de Trump contre la culture

Ce nouvel épisode s’inscrit dans un contexte plus large de redéfinition idéologique des contenus diffusés au sein des institutions militaires, au même titre que d'autres mesures controversées, comme les ordres d’exclusion des militaires transgenres ou les directives de réintégration des soldats non vaccinés contre la Covid-19. Ces politiques, souvent vagues et mal préparées, ont conduit à des ajustements répétés au cours des premiers mois au pouvoir de l’administration Trump.

Sous l’impulsion de Donald Trump, la NASA a récemment supprimé deux bandes dessinées promouvant la diversité, dont First Woman, mettant en scène la première femme non blanche sur la Lune. Cette décision s’inscrit dans une purge plus large des programmes liés à l’égalité et à l’inclusion, menée par l’administration américaine dans plusieurs institutions fédérales, dont la National Endowment for the Arts (NEA), agence fédérale tournée vers le soutien public aux arts et à la création.

Crédits photo : David Dibert / Pexels

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com