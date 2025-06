La BnF restitue un ouvrage issu d'une spoliation antisémite

Par un décret publié au Journal officiel du 29 mai dernier, le Premier ministre François Bayrou a acté la sortie d'un ouvrage des collections publiques de la Bibliothèque nationale de France. Vittore Carpaccio : la vie et l’œuvre du peintre, titre cosigné par Gustav Ludwig et Pompeo Molmenti, paru en 1910 chez Hachette, dans une traduction de H. L. de Perera, peut ainsi être rendu à son propriétaire légitime, via son ayant droit.

Enregistré sous la cote 4-V-15051 dans le catalogue de l'établissement patrimonial, le titre comporte un ex-libris qui rend compte de son propriétaire, August Liebmann Mayer. Né en 1885 en Allemagne, cet historien de l'art, spécialiste de l'art espagnol, fut notamment directeur de l'Alte Pinakothek de Munich. D'origine juive, il subit les persécutions antisémites du régime nazi dans les années 1930.

Il est ainsi arrêté dès 1933, torturé, et reçoit de multiples amendes qui le contraignent à vendre des effets personnels et familiaux. En 1936, avec son épouse Luise Dauschiger et leur fille, August Liebmann Mayer déménage à Paris, dans le 1er arrondissement, au 9, rue du Mont-Thabor.

Il parvient à emporter une partie de sa bibliothèque, complétée par des livres achetés sur place, pour constituer une collection estimée à plus d'un millier de volumes, estime la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS) dans son avis (accessible en fin d'article). Harcelé par les autorités françaises après l'armistice de 1940 et la collaboration avec les forces nazies, August Liebmann Mayer s'installe à Nice en 1941 avec sa fille, après le décès de Luise Dauschiger.

Sa bibliothèque, avec des biens mobiliers et des œuvres d'art, est alors saisie par l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), commandement spécial entièrement dédié à la spoliation des biens. L'opération a lieu les 9 et 10 mai 1942. August Liebmann Mayer, recherché, est arrêté par la Gestapo le 3 février 1944 et interné à Drancy, avant d’être déporté par le convoi n° 69 du 7 mars 1944. Il meurt le 12 mars, assassiné à Auschwitz.

Un livre conservé au Berghof

Volé par les forces nazies lors de cette spoliation, Vittore Carpaccio : la vie et l’œuvre du peintre, de Gustav Ludwig et Pompeo Molmenti est placé, avec d'autres titres, dans une caisse. Cette dernière, et 38 autres, prend la direction de Berlin, « pour alimenter la collection personnelle d’Hermann Göring », créateur de la Gestapo et ministre de l'Aviation du Troisième Reich.

Une partie de cette collection se retrouve ensuite au château de Kogl en Autriche, mais une autre atterrit au Berghof, la résidence secondaire d'Adolf Hitler, dans les Alpes bavaroises. Parmi les ouvrages conservés sur place, plusieurs titres provenant des collections de Göring, « dont une petite partie fut donnée à la Bibliothèque nationale de France les 10 et 12 septembre 1945 et inscrits par le service des dons sur le registre d’entrée de l’établissement sous le numéro unique 336.886 », rapporte la CIVS.

L'ayant droit d'August Liebmann Mayer a effectué plusieurs démarches afin de récupérer les biens spoliés à celui-ci lors de persécutions antisémites. Certaines ont été faites en Allemagne, et le Land de Bavière lui a ainsi restitué quatre tableaux en 2010, quand le Zentralinstitut et la bibliothèque de l’État de Bavière ont restitué respectivement 27 et 3 livres de leurs collections en 2016.

En France, la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites a, pour sa part, confirmé l’existence d’une spoliation de l’ouvrage de Gustav Ludwig et Pompeo Molmenti, se déclarant favorable à sa restitution.

Faciliter les restitutions

La Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites a pour mission d'« examiner les demandes individuelles présentées par les personnes s'estimant victimes ou ayants droit de victimes pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues du fait des persécutions antisémites perpétrées tant par l'État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 que par l'occupant ».

Pour les biens culturels spécifiquement, cet organe peut aussi s'autosaisir, et fait alors intervenir les quatre personnalités qualifiées en matière d'histoire de l'art, de marché de l'art, de la Seconde Guerre mondiale et du droit du patrimoine. Elle rend ensuite un avis sur la restitution des biens culturels concernés, ou sur toute mesure de réparation appropriée à l'égard des personnes spoliées.

L'objectif central de la loi adoptée en 2023 était de faciliter les procédures de restitution ou de réparation, sans pour autant porter atteinte au domaine public de la personne publique. Parmi les biens culturels dérobés dans un contexte de persécutions antisémites, 5 millions de livres auraient été volés en France à des propriétaires juifs.

Près de la moitié, soit 2,4 millions, ont été retrouvés et « entre 554.000 et 700.000 [...] livres ou périodiques imprimés restitués ou attribués à des personnes ou des institutions spoliées ».

Mais au moins 15.000 de ces ouvrages furent donnés à « des bibliothèques publiques, tandis que des dizaines de milliers d'autres furent vendus, et parfois achetés par des bibliothèques publiques (Bibliothèque nationale, bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales) ».

