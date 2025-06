Laetitia Bianchi, Anne-Hélène Hoog et Maren Sell sur France Culture

Les midis de culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

Lundi 2 juin

12h Débat critique : Théâtre

• Hécube, pas Hécube de Tiago Rodrigues, jusqu’au 21 juillet à la Comédie Française

• Romancero Queer de Virginie Despentes, jusqu’au 29 juin au Théâtre de la Colline

Avec Philippe Chevilley et Anna Sigalevitch



13h La rencontre : Arthur H musicien, et Alfred, bédéaste, pour l’album de bande dessinée La Solidité du rêve qu’ils co-signent chez Casterman

Mardi 3 juin

Débat critique : Littérature

• Ici, ce n'est pas Miami de Fernanda Melchor (Grasset)

• Chagrin d'un chant inachevé —Sur la route de Che Guevara de François-Henri Désérable (Gallimard)

Avec Virginie Bloch-Lainé et Johan Faerber

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 2 juin : Mexique : de l‘exploration au pillage

Avec Laetitia Bianchi pour Bonampak (Verticales)

Mardi 3 juin : Le dernier chant d’Audre Lorde

Avec : Mélissa Laveaux, l’une des préfacières du recueil d’Audre Lorde Une merveilleuse arithmétique de la distance : poèmes 1987-1992 et Sandrine Montin, maître de conférence en littérature comparée à l’Université Côte d’Azur



Mercredi 4 juin : Les femmes et la lecture au XIXème siècle

Avec Isabelle Matamoros pour Le pouvoir des lectrices (CNRS éditions)

Jeudi 5 juin : Tout Bretécher !

Avec Anne-Hélène Hoog, directrice de l’ouvrage L’art de Bretécher (Dargaud) et co-commissaire de l’exposition Signé Bretécher à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui se tient à Angoulême jusqu’au 8 mars et Louison, autrice de BD qui a réalisé des dessins pour l’exposition en hommage à la dessinatrice.

Vendredi 6 juin : Dans la bibliothèque de l'artiste Séverine Chavrier

Le Feuilleton

Du lundi au vendredi de 21h à 21h30

Cycle H.G Wells 3/3

Le dormeur s'éveille de H.G. Wells

Réalisation Cédric Aussir

Traduit de l’anglais et adapté par Stéphane Michaka

À la fin du dix-neuvième siècle, un jeune homme prénommé Graham souffre de surmenage et d’insomnie. Il tombe dans un profond sommeil qui va durer deux cents ans. Pendant ses deux siècles dans les bras de Morphée, son pécule s’accroît démesurément et fait de lui l’homme le plus riche de la planète. Lorsqu’il se réveille, il découvre que la richesse amassée en son nom a été détournée. Une clique d’oligarques a confisqué le pouvoir et maintient le peuple dans la pauvreté et l’ignorance. Les masses opprimées n’ont plus qu’un seul espoir : voir s’éveiller le Dormeur pour qu’il leur rende leur liberté.

« Mon époque était pleine de rêves — de commencements, de nobles espérances. Partout dans le monde, nous avions mis fin à l’esclavage. Partout dans le monde, nous avions répandu le désir de voir cesser les guerres. Le désir que tous, hommes et femmes, puissent vivre une vie digne, en paix et en liberté. Tels étaient nos espoirs en ces temps révolus… Et que sont devenus nos espoirs ? Où en est l’homme deux cents ans après ? » (extrait du Dormeur s’éveille de H. G. Wells)

Lundi 02 juin — Épisode 1/5 : Le réveil

Mardi 03 juin — Épisode 2/5 : Le peuple en marche

Mercredi 04 juin — Épisode 3/5 : La main d’Ostrog

Jeudi 05 juin — Épisode 4/5 : Les Temps Nouveaux

Vendredi 06 juin — Épisode 5/5 : Graham prend la parole

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 21h35 à 22h

Pages arrachées à Jean Ray

Réalisateur Jacques Taroni

Jean Ray (1887-1964) était, dans son genre, un grand maître de la littérature fantastique. Sous son vrai nom Jean Raymond Marie de Kremer (il est né à Gand) et sous un grand nombre de noms d’emprunt (Jean Ray, John Flanders, Kapitein Bill, Lilian Gray ou encore Pierre Romantin), ce graphomane a livré des centaines de récits. Les amateurs connaissent forcément la série des Harry Dickson (décalque populaire de Sherlock Holmes), Malpertuis, La Cité de l’indicible peur ou encore Les Contes du whisky. Pour ceux qui découvriront, l’éclairage de Noël Simsolo conversant avec Didier Levallet, Patrick Gauthier, Jean-Pierre Croquet, Francis Lemaire et Philippe Melot apportera de nouvelles raisons de lire ou de relire Jean Ray.

Lundi 02 juin - 1èr épisode « Didier Levallet »

Mardi 03 juin — 2ème épisode « Patrice Gauthier »

Mercredi 04 juin — 3ème épisode « Jean-Pierre Croquet »

Jeudi 05 juin — 4ème épisode « Francis Lemaire »

Vendredi 06 juin — 5ème épisode « Philippe Melot »

La Conversation littéraire, de Mathias Enard

Le samedi de 15h à 15h30

Entretien avec Maren Sell à l’occasion de la parution de Tout est là aux éditions Grasset

Samedi Fiction

Le samedi de 21h à 22h

Carnets de galère d’Aiat Fayez, premier volet

Réalisation : Laurence Courtois

Dans cette version radiophonique de Carnet de galère, volume 1, Aiat Fayez relate avec poésie et inquiétude les pérégrinations d’un jeune traducteur littéraire afghan qui, poussé d’un pays européen à un autre, tente de s’attacher à une géographie, de s’arrêter, de s’installer, d’habiter.

Au lieu de l’exaucer, les aléas de l’histoire le forcent à vagabonder de territoire en territoire, lui prenant à chaque déplacement un peu de son identité et de sa confiance, ne lui laissant somme toute que son métier pour seule vérité : la traduction littéraire. Les livres, les textes, comme ultime rempart, dernier « chez-soi ».

Lu par Adrien Michaux

Création musicale et interprétation : Lazare Boghossian

Fiction — Théâtre et Cie

Le dimanche de 21h à 22h

Concert-fiction : Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne

Librement adapté par Stéphane Michaka

Avec l’Orchestre National de France

Musique originale et direction d'orchestre : Didier Benetti

Réalisation : Cédric Aussir

« En 1867, dans le Pacifique, un mystérieux monstre marin percute des navires. Le savant Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned Land partent à sa poursuite. Lorsqu’ils se retrouvent dans le ventre du monstre, en réalité un fabuleux sous-marin conçu par le capitaine Nemo, c’est le début d’un prodigieux périple à travers les eaux... Le chef-d'œuvre de Jules Verne est le premier roman où l'électricité fut traitée comme la force universelle qu'elle allait devenir. Du Pacifique au pôle Sud en passant par la Méditerranée, voici une épopée scientifique et maritime électrisée par l'Orchestre National de France ! » Stéphane Michaka

Avec : Gabriel Dufay (Professeur Aronnax), Sylvain Levitte (Conseil), Clément Bresson (Ned Land), Eriq Ebouaney (Capitaine Nemo), Antoine Sastre (Copilote)

Enregistré en public et en direct du studio 104 de la Maison de la radio, enregistrée le 2 Juillet 2016.

