Le jury du Prix du Livre Inter 2025 choisit Un perdant magnifique

Créé en 1975, le Prix du Livre Inter s’est imposé comme un incontournable de la saison littéraire, notamment grâce à sa particularité : un prix attribué par un jury de lecteurs-auditeurs, qui débattent en toute liberté.

C’est un prix de plus pour la romancière, qui a déjà remporté cette année prix de la Closerie des Lilas et prix Flaubert pour Un perdant magnifique, qui continue de susciter l’enthousiasme.

Son roman explore les relations complexes d'une famille recomposée à travers le regard d'Anna, une adolescente de 14 ans. Aux côtés de sa sœur Irène, de leur mère Maud et de leur beau-père Jacques, Anna navigue entre Le Havre et Abidjan, dans les années 1980.

Jacques, le personnage central, est un homme aux multiples facettes : mythomane, généreux, tyrannique, élégant et dépressif. Il incarne à la fois le charme et le chaos, entraînant sa famille dans un tourbillon d'émotions et d'incertitudes. Sa présence est à la fois captivante et oppressante, suscitant chez Anna des sentiments ambivalents mêlant admiration et exaspération.

Le récit, empreint de pudeur et de violence, dépeint avec justesse les tensions et les contradictions inhérentes aux relations familiales. Florence Seyvos offre un portrait nuancé de Jacques, évitant le manichéisme pour plonger le lecteur dans l'incertitude et le trouble. À travers une écriture précise et mordante, elle explore les thèmes de l'enfance, de la mémoire et de la complexité des liens affectifs.

Un perdant magnifique est un roman court mais intense, qui laisse une empreinte durable, témoignant de la capacité de l'autrice à capturer les subtilités des relations humaines avec une délicatesse infinie.

Son ouvrage devient le 51e récompensé par le prix qu'attribue un jury propulaire. Paru début janvier, l'ouvrage s'est écoulé jusqu'à présent à 5044 exemplaires (données : Edistat).

