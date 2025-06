Mélenchon : quand le tribun devient symptôme

L’inconscient dans la cité

La psychanalyse n’a jamais eu peur de la politique. Freud ouvrait déjà le bal en 1911 avec son étude sur le président Schreber, Lacan allait jusqu’à dire que « l’inconscient, c’est la politique ». Gianpaolo Furgiuele, dans la lignée d’un Jacques-Alain Miller ou d’une Laurie Laufer, inscrit résolument son essai Jean-Luc Mélenchon sur le divan dans cette tradition qui confronte les structures psychiques aux structures de pouvoir.

Il ne s’agit pas d’un diagnostic à distance — la règle Goldwater est clairement contournée ici, à la française — mais d’une lecture symbolique, méthodique et incisive des affects et des discours d’un homme qui, depuis deux décennies, hystérise la vie politique française. Mélenchon n’est pas seulement analysé : il est interprété, déconstruit, exposé dans ses tensions, ses figures de style, ses lapsus et ses mythes personnels.

Une faille fondatrice : la déchirure de Tanger

Le livre s’ouvre sur un récit d’exil. Né à Tanger, élevé dans une famille catholique où les femmes règnent à l’intérieur et les hommes à l’extérieur, Mélenchon parle de son départ du Maroc comme d’une « faille fondatrice ». Gianpaolo Furgiuele en fait le fil rouge de son ouvrage : une fracture intime qui se meut en moteur politique.

Il y a là un traumatisme originel, une déterritorialisation vécue comme une déportation, qui, transposée dans le champ politique, alimente la posture de l’insoumis. Mélenchon se conçoit comme un homme de rupture, non pas malgré cette faille, mais grâce à elle.

Freud évoquait dans Le Malaise dans la civilisation l’origine névrotique de certaines ambitions sociales. Gianpaolo Furgiuele transpose cette idée à la lettre : l’exil initial se transforme chez Mélenchon non pas en inhibition, mais en production de discours, en énergie polémique, en fureur oratoire. La faille identitaire s’observe ici comme une stratégie rhétorique.

Narcisse sous la toge de Robespierre

Dans la lignée de Marie-France Hirigoyen, qui parle d’un narcissisme « flamboyant à tendance paranoïaque », Gianpaolo Furgiuele souligne la double dynamique chez Mélenchon : grandeur prophétique d’un côté, posture victimaire de l’autre.

L’homme s’est toujours rêvé en Prométhée politique — il vole le feu de l’Histoire pour éclairer les peuples — mais semble condamné à rester à ses marges. Cela le pousse à réinvestir les figures tutélaires : Robespierre, Hugo, Gracchus Babeuf, Anacharsis Cloots… Furgiuele y lit moins une fidélité historique qu’une mythologie personnelle.

« Robespierre, c’est moi », avait déclaré Mélenchon. Ce n’est pas une boutade. Lacan parlait du « Nom-du-Père » comme d’un signifiant maître structurant le sujet. Chez Mélenchon, le Père n’est jamais pleinement incarné : ni dans l’enfance ni dans la République. D’où cette quête permanente d’un substitut symbolique, qu’il trouve chez les figures révolutionnaires — autant d’identifications pour combler le vide.

La provocation, mise en scène du manque

L’une des contributions majeures de Gianpaolo Furgiuele tient à son analyse de la provocation comme stratégie. Le titre du chapitre en dit long : Le bruit et la fureur. Mélenchon se sait minoritaire, souvent marginal. Il mise donc sur l’excès, le fracas, la conflictualité. À la manière d’un hystérique au théâtre du pouvoir, il exhibe sa colère comme d’autres leur symptôme : à la fois dénonciation et demande d’amour.

Là où Marine Le Pen apparaît chez Agostini comme une héritière tragique, Mélenchon, chez Furgiuele, incarne la théâtralité politique à son paroxysme. Il est, en ce sens, un maître de la scène oratoire, un « acteur du désordre » qui cherche moins à gouverner qu’à incarner une tension. Le tribun se fait symptôme : il dérange, clive, fascine.

Une jouissance de l’échec ?

Gianpaolo Furgiuele pousse l’analyse encore plus loin en identifiant chez Mélenchon une forme de « jouissance de l’échec ». Depuis 2012, il échoue aux portes du pouvoir, mais y revient sans cesse. Une mélancolie politique l’habite — l’auteur parle même de « mélencholie ». Comme s’il ne voulait pas gagner tout à fait. Comme s’il préférait rester dans le désir que dans l’acte.

Freud, dans Essais de psychanalyse appliquée, parlait de ces sujets « qui échouent devant le succès ». Ils répètent inconsciemment un schéma de sabotage, d’auto-exclusion. Mélenchon s’y inscrirait parfaitement : il rejoue sans fin l’impossible accession au sommet, peut-être pour éviter de s’y confronter.

Psychanalyse du politique… ou du peuple ?

Mais le plus intéressant chez Furgiuele est peut-être ce que son livre dit… de nous. Car si Mélenchon est symptôme, il est symptôme de quoi ? D’un peuple en quête d’un père ou d’un sauveur ? D’une gauche qui cherche encore ses mots et ses mythes ? D’une démocratie qui ne sait plus comment produire du symbolique autrement que par la crise ?

Gianpaolo Furgiuele n’apporte pas de réponse définitive. Il laisse le lecteur dans une zone d’incertitude, comme tout bon analyste. Il ne pathologise pas, il interprète. Il ne juge pas, il observe. En cela, Jean-Luc Mélenchon sur le divan est bien plus qu’un essai politique. C’est un miroir tendu à notre époque. Un miroir qui, hélas, ne rassure pas.

Gianpaolo Furgiuele livre ici un essai magistral, rigoureux et stylisé, qui dépasse largement le cadre de la biographie politique. En analysant la figure de Jean-Luc Mélenchon, il interroge l’époque, les discours de pouvoir, les pulsions collectives, la mémoire révolutionnaire, et même l’avenir de la démocratie représentative.

Mélenchon apparaît ici comme un cas d’école, non pas pour être jugé, mais pour être compris. Et si, en fin de compte, c’était là sa véritable utilité historique ?

Un extrait du livre est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Rue89 Strasbourg, CC BY NC ND 2.02

Par Yves-Alexandre Julien

