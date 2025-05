La poésie pour se déprogrammer : jeux d'enfants et amitiés

Cette soirée sera animée par Marie Sorbier, journaliste culturelle de France Culture, et réunira deux auteurs récemment publiés aux éditions La Rumeur libre : Guillaume Métayer et Alexandre Gefen.

Chacun, à travers son approche personnelle, interroge la capacité de la poésie à nous sortir des routines mentales, à court-circuiter les pensées toutes faites et à réinventer nos rapports aux mots. La poésie est-elle un outil de résistance face aux langages figés ? Une forme d’émancipation face à la doxa ? Autant de pistes que cette soirée s’emploiera à éclairer.

Cette discussion prendra appui sur deux recueils parus en 2025 : Amis devenus, de Guillaume Métayer, et Pierre Feuille Ciseau, d’Alexandre Gefen. Deux œuvres qui entendent réaffirmer la puissance critique et existentielle de l’écriture poétique aujourd’hui.

Dans son recueil de poèmes en prose, Métayer travaille tout en intensité et en tension, où les figures de l’amitié perdue ou métamorphosée prennent une dimension poétique et politique, en deux parties. Mes amis devenus est composé de 40 poèmes, chacun portant le nom d’un(e) ami(e), cette section évoque les liens d’amitié, leur évolution et parfois leur disparition.

Mains négatives regroupe 75 poèmes de situations, cette partie offre des scènes de la vie quotidienne, sculptées dans une langue claire, simple et précise. Le titre Amis devenus fait écho à la complainte de Rutebeuf, interrogeant la pérennité des liens d’amitié au fil du temps. La seconde partie fait suite à son précédent recueil Mains positives paru en 2024.

Mêlant souvenirs, citations, collages et fulgurances lyriques, l’auteur fait résonner une voix à la fois mélancolique et critique. À travers ce travail de mise à nu des relations humaines, Métayer interroge la fidélité aux êtres autant qu’aux idées, dans un monde fragmenté.

Avec Pierre Feuille Ciseau, Alexandre Gefen propose une poésie de l’intelligence et du jeu. Usant de formes brèves et de dispositifs ludiques, ce recueil s’apparente à une tentative de rupture avec la logique narrative et rationnelle. Il invite à un détour sensible, à une reconfiguration des signes, en déjouant les automatismes du langage quotidien. Une manière de reprendre en main les puissances créatrices de la langue, entre enfance retrouvée et critique des logiques programmées.

Ce premier recueil de poésie de l’universitaire est paru en avril 2025 aux éditions La Rumeur libre. Composé de 55 poèmes, le livre explore des scènes, des voix et des fulgurances, animant une poésie contemporaine qui interroge notre rapport au langage et à la réalité.

Le titre évoque le célèbre jeu d’enfance, suggérant une dynamique de choix, de hasard et de stratégie, reflétant les tensions et les décisions présentes dans nos vies quotidiennes.

Informations pratiques : 11 juin, 20 h — Maison de la Poésie, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris. Entrée libre dans la limite des places disponibles

