Vous souvenez-vous du CDI ? Voici pourquoi il est plus vivant que jamais

Un contrat pour le livre

CDI. Trois lettres sous forme d’acronyme pour décrire un réacteur culturel qui alimente tout un établissement scolaire. Le Centre de Documentation et d’Informations, dont chaque collège et lycée est doté, demeure un lieu privilégié où s’exprime le livre au cœur du savoir enseigné.

Tout ce qui se vit au CDI reste intrinsèquement lié à la vie de l’établissement, en huis clos. En d’autres termes, au sein de la chaîne du livre, ce qui se passe au CDI reste en dehors des radars. Et c’est cela qui donne envie de tourner la page d’un chapitre méconnu, d’autant que nous avons toutes et tous un vécu avec les CDI de nos jeunes années.

Avec près de 7.000 collèges en France métropolitaine et outre-mer, plus de 3.700 lycées, ce ne sont pas moins 10.700 CDI dont dispose l’institution et en premier chef les élèves eux-mêmes. Pour rappel, les effectifs des collégiens frôlent les 3.400.000 élèves et celui des lycéens grimpa à 2.251.000.

Potentiellement, ce lieu dédié au livre, aux médias, à la lecture, à la culture, touche 5.600.000 jeunes de 12 à 18/25 ans. Oui, plus de 5 millions ! Si on additionne les 483.000 enseignants du secondaire qui, selon la matière et les projets pédagogiques, fréquentent les CDI et s’appuient sur les professeures et professeurs documentalistes, le compteur s’affole.

Le trésor caché de nos établissements scolaires

Métier exercé dans l’immense majorité par la gent féminine, ce sont des femmes passionnées et passionnantes qui n’ont pas à rougir de ce qui se pratique dans les médiathèques en termes d’animations ni même du quotidien en librairies avec les thématiques et coup de cœurs exposés.

L’accès à la lecture dans les CDI est à mettre au crédit de l’ensemble des professeures documentalistes, en lien étroit avec les enseignants. Elles prescrivent, insufflent, promeuvent, initient, soutiennent toute une production éditoriale et leurs auteurs. Elles s’ingénient à mettre en place des clubs de lectures. Insufflent un vent frais lorsqu’il s’agit de promouvoir les livres « interdits » outre-Atlantique.

S’échinent à faire venir des auteurs.

“La dame du CDI” : l’alliée méconnue des jeunes lecteurs

Ayons bien en tête le rôle essentiel de « la dame du CDI » qui catalogue les ouvrages qu’elle partage avec les élèves, qu’elle appuie auprès de ses collègues enseignants, professeurs principaux, CPE, directions et autres membres de l’équipe éducative dans l'intérêt des élèves.

Les commandes des CDI étant passées en général chez des libraires locaux, une vraie synergie se met en place d’autant plus lorsque les enseignants prescrivent les classiques de la littérature ou les fameux TD en envoyant leurs élèves vers un libraire partenaire.

Chapitre méconnu de la bibliodiversité, le livre au Centre de Documentation et d’Information n’a pas fini de s’exprimer. Un contrat pour le livre, signé pour la vie.

Crédits photo © Stéphane Daumay

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com