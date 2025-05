Gibert reprend la librairie Doucet au Mans

La librairie Doucet, implantée dans le centre-ville du Mans, poursuivra ses activités avec son équipe actuelle, assure le groupe. Elle verra son offre évoluer dès septembre 2025, avec l’introduction de 20 % de produits d’occasion supplémentaires.

Cette nouvelle offre concernera les livres, bandes dessinées, mangas, supports de musique et de films. Par ailleurs, de nouveaux services seront mis en place : le Click & Collect, la livraison des commandes en magasin sous 24 heures (J+1) et le retrait gratuit en magasin des commandes passées en ligne.

Intégration dans le modèle Gibert

Le groupe Gibert, qui revendique 140 ans d’expérience dans le secteur du livre d’occasion et plus de 500.000 références disponibles (neuves et d’occasion), appliquera à la librairie Doucet son modèle de rachat et de revente de produits culturels. Les clients du Mans pourront vendre en magasin des livres, CD et DVD, qui seront ensuite proposés à la revente.

Cette reprise constitue une première implantation pour le groupe Gibert dans la région des Pays de la Loire. Elle s’inscrit dans une stratégie d’expansion, avec une attention particulière portée à l’économie circulaire et à la distribution de biens culturels à prix variés. Depuis 2025, Gibert propose également un modèle d’affiliation à destination des librairies indépendantes souhaitant rejoindre son réseau tout en conservant leur statut juridique.

« Doucet est une librairie indépendante, profondément ancrée dans son territoire. Elle incarne pleinement les valeurs que nous défendons : proximité, exigence et passion. Nous sommes très heureux d’écrire ce nouveau chapitre à ses côtés », déclare Rodolphe Bazin de Caix, directeur Marketing et Communication du groupe Gibert.

Crédits photo : Groupe Gibert

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com