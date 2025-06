De New York à Gaza, la tragédie des Wilcox

Son ex-femme, Naomi, géophysicienne de renom, vit recluse dans un laboratoire avec sa compagne. Patrick, le fils aîné, s’est installé au Népal où il est devenu moine bouddhiste. Sa sœur, Winter, avocate qui défend les sans-papiers, en veut à leur mère de leur avoir longtemps caché l’identité de son père biologique. Tous sont hantés par la disparition tragique de Bering, la cadette, militante pacifiste morte à vingt et un ans en Cisjordanie sous les balles d’un soldat israélien.

Comment les Wilcox ont-ils bien pu en arriver là ? Cette fracture entre eux tous est-elle irrémédiable ?

À travers ces personnages, Jess Row dresse la cartographie d’un monde éclaté et d’une Amérique en crise. De New York à la Cisjordanie en passant par l’Himalaya et Berlin, il déploie des sujets d’une actualité brûlante – l’identité raciale et religieuse, le conflit israélo-palestinien, la crise climatique, l’immigration – au moment où les repères du passé cèdent à la violence d’un présent sans lendemain.

Les éditions Albin Michel nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1974 à Washington, Jess Row est l’auteur de nouvelles récompensées par deux Pushcart Prizes et le prix PEN/O. Henry Award. Il est lauréat de plusieurs bourses prestigieuses – celles de la fondation Guggenheim et du National Endowment for the Arts.

En 2007, le magazine Granta l’a classé parmi les « 20 meilleurs jeunes écrivains américains ». Il enseigne à l’université de New York et à l’école de zen Kwan Um. Il partage sa vie entre New York et Plainfield (Vermont). Un monde nouveau est son premier livre traduit en français. Il a été traduit par Stéphane Roques.

Parution le 20 août 2025.

