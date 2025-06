Autoportrait ou imposture ?

Cinq siècles auparavant, dans la même ville, un certain Michele Merisi, plus connu sous le nom de Caravage, lutte contre la pauvreté et la maladie lorsqu’il s’apprête à terminer ce qui pourrait être son tout premier autoportrait.

Des splendeurs agitées de la Rome renaissante, marquée par les rivalités entre ateliers, à l’énergie d’une capitale contemporaine où plane l’ironie d’une comédie italienne, un lien mystérieux semble unir ces deux temporalités.

Dans cette intrigue romanesque aux accents de thriller esthétique, Léa Simone Allegria entremêle enquête et réflexion sur l’art, pour sonder les frontières mouvantes entre l’authenticité et l’imposture. Est-on en présence d’un Caravage véritable ou d’une réplique habile ? Ce tableau devient alors un révélateur intime, un miroir tendu aux personnages, jusqu’à les confronter, au nom de la vérité, à ce qu’ils ont de plus vulnérable.

Les éditions Albin Michel nous en proposent les premières pages en avant-première :

Artiste, galeriste et romancière, Léa Simone Allegria fait de l’art et de la littérature ses terrains de jeu. Après Loin du corps (Seuil, 2017) et Le Grand Art (Flammarion, 2020 ; J’ai lu, 2021), Douce menace est son troisième roman.

Parution le 20 août 2025.

