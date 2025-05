Les amoureux des chats ont leur événement immanquable cet automne

Le rendez-vous promet un tourbillon d’émotions et de sourires. Entre découvertes, éclats de rire et moments tendres, le public pourra assister à des spectacles, écouter des récits passionnés, chanter, se déguiser, se faire maquiller ou encore admirer les plus beaux cosplay félins. Un programme aussi riche qu’un panier de chatons.

Tout au long de la journée, un objectif : sensibiliser le public à l’urgence de la lutte contre l’abandon. En France, chaque année, près de 300.000 chats sont livrés à eux-mêmes. Un chiffre bouleversant, qui donne tout son sens à l’existence de ce festival. Grâce aux fonds récoltés – dont 10 % seront directement reversés à YouCare – les refuges de l’association poursuivront leur mission d’accueil et d’adoption dans des conditions dignes.

À LIRE - Des enfants font la lecture de romans à des chats en chenil

YouCare, fer de lance de la cause animale, présente ses protégés à travers un photoreportage émouvant. Les visiteurs pourront, s’ils le souhaitent, entamer une démarche d’adoption pour offrir un foyer chaleureux à l’un de ces rescapés.

Le Festival des Chats s’inscrit aussi dans une belle dynamique de partage. Douze personnalités issues du monde artistique, littéraire, scientifique ou médiatique viendront raconter leur lien intime avec les félins. Parmi elles : le prolifique Bernard Werber, Mathias Malzieu entre chanson et roman, ou encore la vétérinaire Laetitia Barlerin et la romancière Valérie Perrin.

L’humoriste Raphaël Mezrahi, la présentatrice Sandrine Arcizet, l’éthologue Jessica Serra ou le mentaliste Fabien Olicard offriront également des moments inédits. Des influenceurs passionnés comme Nalaandnugget, Pabloetrodrigo Birmans, Parole de Chat ou encore Leptitmilo partageront leurs aventures poilues.

PODCAST – Avec Milton, le monde des félins, c'est surtout chat-fouin

Tout ce beau monde se réunit pour une cause commune : offrir un avenir à ceux qui ne miaulent plus de peur. Sandrine Arcizet et Bernard Werber mèneront la journée tambour battant, entre sketchs, masterclasses, projections et témoignages. Le film d’animation Flow sera aussi à l’honneur, dans une ambiance joyeuse et familiale.

Le Festival des Chats bénéficie du soutien du LOOF (Livre Officiel des Origines Félines), garant du respect des races félines, ainsi que de la marque Ziggy, nutritionniste engagée au service de la santé des chats. Ensemble, partenaires et artistes joignent leurs voix pour faire de cette journée une ode à la tendresse, à l’écoute et à l’action. Billeterie et réservations.

Crédits photo : laurenta_photography

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com