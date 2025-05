Philippe Baudry, lauréat du prix de poésie Stephen Liégeard 2025

Le jury du prix Stephen Liégeard a tranché lors de son premier tour de délibération : Des mots se murmurent à l’horizon, recueil signé Philippe Baudry aux éditions A.I.D.A, est le lauréat 2025. Paru fin décembre, ce livre réunit une centaine de poèmes organisés autour de sept grands thèmes : les mots, le temps, l’engagement, l’amour, la nature, l’enfant et la fin, et ponctués d’une vingtaine de dessins originaux de l’artiste DIRE 132.

Dans cette œuvre, le poète cherche à faire de la poésie une réponse possible à l’inquiétude du monde. Il y célèbre l’art, la nature, les liens humains, mais aussi l’écriture comme acte de vigilance et de partage.

Une distinction ancrée en Bourgogne

Le prix porte le nom de Stephen Liégeard, poète bourguignon né au XIXe siècle, auquel Dijon rend hommage avec une rue et un lycée d’État situés sur les hauteurs de la ville. Auteur reconnu, il fut aussi le modèle du célèbre Sous-préfet aux champs croqué par Alphonse Daudet.

En 1994, grâce à une initiative de l’association Les Poètes de l’Amitié – Poètes sans frontières, présidée par Stephen Blanchard, un concours annuel de poésie a été instauré en son nom. Un prix qui, sans nul doute, contribuera à faire mieux connaître l’œuvre du poète bourguignon.

Une remise symbolique

Depuis 2020, en raison de l’absence de financement et des difficultés logistiques liées à l’organisation d’une cérémonie, le prix n’est plus remis en public. Le lauréat reçoit une coupe par voie postale, peut apposer un bandeau sur son ouvrage, et bénéficie d’un article dans la revue Florilège, fondée en 1974.

Le concours récompense chaque année un recueil de poésie, en vers ou en prose, édité ou inédit, soumis en cinq exemplaires. Aucun thème n’est imposé. Les meilleures propositions peuvent se voir attribuer un diplôme, sur décision du jury.

Des murmures, des mots et bien plus

Des mots se murmurent à l’horizon est un recueil de poésie de Philippe Baudry, publié le 16 décembre 2024 aux éditions AIDA. Ce premier ouvrage rassemble plus d'une centaine de poèmes répartis en sept thématiques majeures : les mots, le temps, l'engagement, l'amour, la nature, l'enfance et la fin. Chaque section s'ouvre sur une citation d'un auteur, établissant un dialogue entre les textes de Baudry et ceux de ses prédécesseurs.

La poésie de Baudry est marquée par une sensibilité profonde aux enjeux contemporains. Il aborde des sujets tels que les conflits armés, les migrations et les droits humains, tout en rendant hommage à des figures artistiques comme Georges Brassens et Paul Éluard. Son écriture oscille entre vers libres, haïkus et chansons, offrant une diversité de formes qui reflètent la richesse de ses inspirations.

L'amour et la sensualité occupent une place centrale dans le recueil. Baudry explore les nuances de l'intimité, de la passion et de la tendresse, souvent en lien avec la nature et l'enfance. Cette approche confère à ses poèmes une dimension charnelle et émotive, invitant le lecteur à une introspection sur les plaisirs simples de la vie.

Les poèmes sont accompagnés d'une vingtaine de dessins originaux réalisés par le street-artiste DIRE 132. Ces illustrations, au trait fin et expressif, enrichissent l'expérience de lecture en apportant une dimension visuelle aux thèmes abordés.

