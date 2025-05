Mélenchon et Virginie Grimaldi ont tué La femme de ménage !

En première position donc, La Femme de ménage se marie avec 118.255 ventes en première semaine. Cette sortie se fait chez City poche, qui semble avoir repris le contrôle du phénomène dont bénéficiait largement J'ai lu jusqu'à présent. C'est d'ailleurs la maison de poche de Madrigall qui se place 2e, 3e et 4e, avec La Femme de ménage (44.086 ventes), La Psy (37.058 ventes) et Les Secrets de la femme de ménage (33.329 ventes).

Freida McFadden est également 9e et 10e avec La Prof (City), qui pointe à 14.922 ventes et La Femme de ménage voit tout (City), avec 13.071 exemplaires vendus. Maintenant qu'on a expédié notre fardeau hebdomadaire, jouons à un petit jeu : à quoi ressemblerait le top 10 dans un monde où, jaloux de son succès, les autres membres du top 10 s'étaient débarrassés de Freida McFadden et de ses livres ?

Le top 10 de Terre 2

En 1e place sur Terre 2 — la planète où les livres de Freida McFadden ont disparu —, on aurait Virginie Grimaldi, avec Les heures fragiles (Flammarion) qui se vend à 24.223 exemplaires. Derrière elle, 25.310 ventes pour La meute (Flammarion), le livre enquête sur Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise qui n'en finit pas d'occuper le paysage politique français. Pour fermer le podium, à nouveau Virginie Grimaldi, avec le Plus grand que le ciel (Livre de poche, 24.223 ventes).

Franck Thilliez serait 4e et 6e, avec À retardement (Fleuve) qui se vend 15.669 fois et Norferville (Pocket) qui se vend à 12.924. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea (Iconoclaste collection Poche), Goncourt 2023, serait 5e grâce à 12.987 ventes.

En 7e position se trouverait David Foenkinos avec La Vie heureuse (Folio) qui réalise 12.044 ventes. Juste derrière lui, une intruse : Kenza Benchrif, plus connue sous le nom de Poupette Kenza, signe De Poupette a Kenza : les dix secondes qui ont change ma vie aux éditions Plon, qui se vend à 10.669 exemplaires en première semaine.

C'est mieux que le poche des Yeux de Mona (Le livre de poche), par Thomas Schlesser (8754 ventes). C'est mieux aussi que le dernier roman de Joël Dicker qui, toujours dans un monde sans Freida McFadden, serait 10e avec 8712 ventes.

Terre 2 est un monde plus diversifié, certes, mais on ne peut pas se plaindre de la présence de Freida McFadden en librairie. C'est en partie grâce à elle que cette semaine marque une augmentation de 11 % en volume et en chiffre d'affaires par rapport à la semaine dernière. Ce qui permet au marché de garder une certaine stabilité comparé à 2024 : + 2 % en chiffre d'affaires, exactement le même chiffre en volume.

C'est tout bon pour nous

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble.

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Crédits image : Jean-Luc Mélenchon © European Union, 1998 – 2025, Attribution / ActuaLitté — Virignie Grimaldi, CC BY-SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com