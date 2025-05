Censure validée : la justice autorise le tri idéologique des livres

Leila Green Little, habitante de Llano, au Texas, raconte comment sa petite ville est devenue un symbole de la lutte contre la censure dans les bibliothèques publiques. En 2022, elle a intenté une action en justice avec six autres citoyens, après le retrait de 17 ouvrages jugés inappropriés, dont Cuisine de nuit, de Maurice Sendak.

Une vague conservatrice dans l'État a conduit à la dissolution du conseil des bibliothèques et au licenciement de la directrice de la bibliothèque publique de Kingsland, Suzette Baker. Malgré une décision judiciaire ordonnant la réintégration de certains livres, l’ambiance était restée tendue et les collections appauvries.

La procédure porté par Leila Green Little avait connu deux premières victoires : d'abord en mars 2023, lorsque le juge Robert Pitman, du tribunal du district ouest du Texas, avait prononcé une injonction préliminaire, puis en juin 2024, lorsqu’un panel de trois juges du cinquième circuit avait confirmé cette injonction, à deux voix contre une. Le juge Stuart Kyle Duncan s’était opposé à la majorité. Un mois plus tard, la même cour a changé d’avis et décidé de reprendre l’affaire, cette fois devant l’ensemble de ses juges, lors d’une audience spéciale organisée en septembre 2024.

Volte-face judiciaire assumée

Le 23 mai 2025, la cour a publié sa décision principale dans un document de 60 pages, signé par la majorité des juges. Dix juges ont estimé que « les plaignants ne peuvent pas invoquer un droit à recevoir des informations pour contester le retrait de livres par une bibliothèque ». Une interprétation qui entre en conflit direct avec une décision clé de la Cour suprême des États-Unis : Board of Education v. Pico (1982). Elle avait établi qu’un conseil scolaire ne pouvait pas retirer des livres d’une bibliothèque publique simplement parce qu’il désapprouvait les idées qu’ils contenaient.

Si la majorité des juristes concède que « la jurisprudence de la Cour suprême protège parfois le droit de recevoir le discours d’autrui », elle reproche aux plaignants de vouloir « transformer cette jurisprudence en un nouveau droit à recevoir des informations de l’État sous forme de livres financés par les contribuables dans les bibliothèques ».

Sept juges de la majorité considèrent, plus précisément, que « les décisions de sélection de livres par une bibliothèque relèvent du discours gouvernemental et ne peuvent donc faire l’objet d’une contestation fondée sur la liberté d’expression ». Les bibliothèques, soutiennent-ils, « organisent leurs collections à des fins expressives » - autrement dit, elles construisent leurs fonds pour refléter une vision, transmettre un message ou suivre une ligne éditoriale. Selon cette logique, leurs choix de sélection relèveraient donc d’un discours émanant de l’État.

La cour s'oppose même ici sa propre décision de 1995 dans l'affaire Campbell v. St. Tammany Parish School Board, où un conseil scolaire de Louisiane avait retiré un ouvrage sur le vaudou. À l'époque, la cour avait estimé que ce retrait violait le droit des élèves à recevoir des informations. Dans sa nouvelle décision, elle juge que Campbell reposait sur « une mauvaise lecture de la jurisprudence » et qu’il était « mal fondé » depuis l’origine.

Face à cette volte-face, sept juges, menés par Stephen A. Higginson, ont exprimé leur désaccord dans une opinion dissidente de 36 pages. Selon eux, renverser la jurisprudence Campbell revient à se priver « d’un outil utile qui fournit une norme applicable pour les bibliothèques », permettant de distinguer « entre la gestion constitutionnelle des collections et le refus inconstitutionnel d’accès à certaines idées ». Ils rappellent qu'elle a justement limité les ingérences judiciaires excessives dans la gestion des bibliothèques. Pour les juges dissidents, considérer désormais Board of Education v. Pico comme insignifiant met en péril un équilibre ancien.

« Aujourd’hui, une majorité de notre cour approuve la censure gouvernementale dans toutes les sections de chaque bibliothèque publique de notre circuit », écrivent-ils, notamment.

Un « argument véritablement extrémiste »

Elly Brinkley, avocate pour PEN America, a qualifié la décision de « dévastatrice ». Elle dénonce un « argument véritablement extrémiste » à propos du « discours gouvernemental », contre lequel la Cour suprême elle-même a mis en garde. Selon elle, cette position pourrait « légitimer une tentative manifestement inconstitutionnelle de supprimer des points de vue qu’ils n’aiment pas ». Elle estime que la décision ouvre « la porte à beaucoup plus de censure ».

Parmi les nombreuses réactions à cette décision de la cour d'appel, dans un communiqué commun, l’American Library Association (ALA) et la Freedom to Read Foundation ont fait part de leur « profonde déception », estimant que la décision « contredit directement la jurisprudence ».

Leila Green Little, la principale plaignante, a exprimé sa vive inquiétude auprès de Publishers Weekly : « Cette décision est néfaste [...] pour toutes les bibliothèques », affirme-t-elle, craignant qu’elles ne deviennent « des centres de propagande, avec un contenu dicté par les caprices politiques et religieux des élus locaux ». « Aucun citoyen ne devrait se réjouir d’une décision qui permet à son gouvernement de retirer les livres que le climat politique actuel désapprouve », ajoute-t-elle.

Anticipant les critiques, la cour a écrit : « Nous notons avec amusement (et un certain désarroi) les arguments exceptionnellement surexcités présentés dans cette affaire. À en juger par la rhétorique des mémoires, on pourrait croire que le comté de Llano projetait d’organiser un autodafé devant la bibliothèque. » Elle cite notamment un mémoire affirmant : « Là où l’on brûle des livres, on finira par brûler des hommes. » Et de commenter : « Respirez un bon coup, tout le monde. Personne ne brûle (ni n’interdit) de livres. »

De leur côté, les juges dissidents dénoncent ce qu'ils considèrent comme de la désinvolture. Ils rappellent, entre autres, que les bibliothèques sont essentielles pour ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter des livres, et alertent sur le risque qu’elles deviennent des « lieux de censure gouvernementale effrayante. »

L’American Library Association et la Freedom to Read Foundation rappellent qu’aucune instance publique ne peut censurer un livre en raison de son point de vue, et expriment leur confiance en la Cour suprême pour restaurer la liberté de lire. Leila Green Little partage cette foi, redoutant la disparition des bibliothèques telles qu’on les connaît...

