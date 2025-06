Lire plus grâce à la technologie : une question de stratégie, et non de volonté

Lire davantage est un objectif partagé par de nombreuses personnes. Pourtant, avec notre vie très rythmée, où l’on a tendance à courir après la montre, peu y parviennent réellement. Et si la solution ne reposait pas seulement sur la discipline, mais plutôt sur l’adoption de la bonne méthode ? Actuellement, la technologie nous offre plusieurs façons de lire, sans effort et dans les meilleures conditions. Il suffit de trouver la meilleure stratégie et la bonne méthode.

Lire plus sans se forcer : une question de méthode

Quand on parle de lecture, l’image du lecteur assidu restant concentré sur son livre pendant des heures vient tout de suite à l’esprit. Cependant, les études du Centre national du livre (CNL) montrent que 84% des Français estiment manquer de temps pour lire. Saviez-vous qu’à l’ère du numérique, il est possible de lire sans y consacrer beaucoup de temps. L’idée est d’intégrer la lecture dans sa vie de tous les jours. Comment ?

Adoptez une bonne routine de lecture en choisissant le bon format numérique, en définissant des horaires dédiés et en fixant des objectifs réalistes. Ainsi, la lecture cessera peu à peu d’être perçue comme une discipline rigide. Elle deviendra un mode de vie et vous aidera à assimiler des informations sur des sujets intéressants et utiles que vous ne connaissez peut-être pas. Par exemple, développer une bonne culture de lecture pourrait vous permettre d’améliorer vos finances ou de trouver un broker en ligne pour vous accompagner dans vos investissements en actions, obligations, ETF et autres opérations financières afin de gagner davantage d’argent.

Les outils qui transforment notre rapport à la lecture

Plusieurs gadgets existent pour booster notre expérience de lecture au quotidien. Tout comme les courtiers en ligne utilisent des algorithmes pour simplifier les investissements, la technologie offre des outils pour automatiser vos habitudes de lecture.

Les applications de suivi :

Des applications mobiles comme Goodreads ou Readerly permettent de se fixer des objectifs annuels, de suivre sa progression, de noter ses lectures. Elles donnent la possibilité de visualiser ses efforts, de classifier les ouvrages déjà lus et de recevoir des suggestions personnalisées. Certaines plateformes de suivi permettent même de partager ses avancées avec une communauté.

Les rappels et les notifications :

Un simple rappel au quotidien peut suffire à créer l’habitude, comme les alarmes utilisées pour suivre en temps réel les marchés financiers. Une notification quotidienne peut alors suggérer un moment de lecture, rappeler un objectif ou relancer une lecture mise en pause. C’est une manière douce, mais constante d’ancrer la lecture dans la journée.

Les contenus adaptés :

La diversité des formats est un vrai plus apporté par la technologie à la lecture. Les audiobooks permettent par exemple de lire tout en faisant du sport ou pendant le trajet. Les résumés audio ou textuels, comme ceux proposés par Blinkist ou Koober permettent de découvrir l’essentiel du livre en 15 minutes chrono. Les newsletters thématiques telles Readwise fournissent les meilleures idées au fil du temps, etc.

Les lecteurs intelligents :

Les liseuses numériques, telles le Kindle ou le Kobo facilitent également l’accès aux livres de son choix. Leurs fonctionnalités avancées comme le surlignage et annotations synchronisées, le dictionnaire intégré pour limiter les interruptions rendent les expériences encore plus agréables.

Stratégie contre discipline : une nouvelle façon de lire

Lire 10 pages par jour paraît modeste, mais cela représente environ 300 pages par mois, soit un ouvrage entier. Comment y parvenir ? La clé se trouve dans la stratégie et non dans la discipline. Si la motivation varie souvent selon les humeurs, les jours et les circonstances, la stratégie s’appuie quant à elle sur un planning bien pensé pour faciliter et automatiser la lecture.

La technologie agit alors comme un catalyseur qui révolutionne notre façon de lire. Elle permet d’instaurer un cadre propice. Bref, comme un bon courtier en ligne qui facilite les décisions financières, les bons outils rendent la lecture simple, fluide et agréable.

Un parallèle logique avec d’autres pratiques modernes

Cette mutation de la discipline à la stratégie est valable dans plusieurs secteurs. Dans le domaine de la nutrition, on peut par exemple s’appuyer sur les applications mobiles telles Yazio ou MyFitnessPal pour suivre son régime sans éviter certains aliments. Dans le sport, on abandonne petit à petit l’idée de courir bêtement pour privilégier les montres connectées permettant d’évaluer les progrès, et de mettre en place un programme bien défini.

Avec la technologie, la lecture devient plus accessible et moins intimidante. Elle ne se limite plus à la lecture d’un classique pendant des heures, mais se décline sous plusieurs formes. Un audiobook sur le chemin du travail, une liseuse pour lire quelques pages le soir, une newsletter bien triée le matin, etc. Le plus important est certes de lire tous les jours sans se mettre la pression.

Ceci dit, lire demande une meilleure stratégie et un bon équipement. Adopter une méthode personnalisée, s’appuyer sur des outils technologiques adaptés et intégrer la lecture dans une routine quotidienne sans pression sont les clés pour renouer avec le plaisir de lire.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com