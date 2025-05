La bibliothèque Buffon ferme ses portes pour travaux en juin

Après une première phase débutée le 18 juin 2024 axée sur le réaménagement, cette nouvelle tranche de travaux s’inscrit dans une démarche plus globale d’amélioration du confort des usagers et de performance énergétique du bâtiment. Durant toute la durée de la fermeture, les prêts en cours sont automatiquement prolongés, et les réservations ont été suspendues depuis le 14 mai.

Pour pallier cette fermeture temporaire, plusieurs bibliothèques de proximité (Mohammed Arkoun, l’Heure Joyeuse, Jean-Pierre Melville, Italie, la Bilipo, Rainer Maria Rilke) invitent les usagers à découvrir leurs services. L’équipe de Buffon reste également disponible par courriel, et la Réserve Centrale permet de continuer à emprunter livres, CD et DVD. Les ressources numériques restent quant à elles accessibles en continu via le site bibliotheques.paris.fr.

Cette rénovation poursuit un objectif clair : offrir à terme un lieu plus accueillant, fonctionnel et respectueux de l’environnement.

