Publier sans filtre : la Journée du Manuscrit est de retour en 2025

Depuis sa création, la Journée du Manuscrit s’inscrit comme un acte militant en faveur d’un accès démocratisé à la publication. Plus de 4000 auteurs issus de 40 pays y ont déjà participé, transformant leur manuscrit en ouvrage publié, muni d’un ISBN, référencé à l’international et disponible à la vente en librairies et sur les grandes plateformes (Fnac, Amazon…).

Chaque manuscrit recevable est publié, sans sélection ni frais. Un choix assumé, qui entend affranchir l’acte d’écrire des contraintes économiques et des logiques éditoriales classiques. En supprimant les intermédiaires, l’événement redonne aux auteurs le pouvoir de porter eux-mêmes leur voix.

Tous les participants concourent automatiquement au prix littéraire de la Journée du Manuscrit, réparti en six catégories : roman, poésie, essai, témoignage, science-fiction/thriller, et littérature jeunesse. Un Grand Prix du Jury vient récompenser l’œuvre la plus marquante.

Cette édition 2025 entend faire résonner avec force le thème de la liberté d’expression. Dans un climat international traversé par les censures, les injonctions idéologiques et les phénomènes d’autocensure, l’événement réaffirme une conviction simple : chaque livre publié devient un patrimoine commun, un espace de pensée à préserver.

Les manuscrits peuvent être déposés en ligne entre le 1er juin et le 30 septembre 2025. Tous les genres sont bienvenus, qu’ils relèvent de la critique sociale, de la fiction engagée ou du récit intime. Ici, chaque mot publié est un acte de liberté.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com