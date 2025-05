Asphyxiée, la Maison des écrivains et de la littérature ferme ses portes

Le rideau tombera en juin sur la Maison des écrivains et de la littérature (MEL), installée depuis 1986 à Paris, nous annonce Sylvie Gouttebaron, directrice de l'association. Cette dernière avait vu le jour sous l’impulsion de Jack Lang, devrait être liquidée, faute de financements suffisants pour poursuivre son activité.

Selon sa directrice, les salaires des employés ne pourront plus être versés, et une ardoise de 70.000 € est toujours due aux écrivains. « On a engagé cette somme à l'automne 2024. À cette époque, nous espérions encore recevoir une subvention », précise-t-elle. Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ainsi placé l'association en liquidation, et devrait convoquer son président, Julien Cendres, la semaine prochaine.

Une chute progressive des soutiens publics

« C'est par la force des choses que nous cessons notre activité », assure la directrice. Et pour cause, la situation économique de l’association s’est détériorée de manière continue ces dernières années.

Le Centre national du livre, principal financeur historique, s’en est retiré en 2019, laissant la place à une convention triennale avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Île-de-France, assortie d’une subvention stabilisée. Mais le soutien direct du ministère de la Culture a été réduit, passant de 500.000 € en 2023 à seulement 200.000 € en 2025, soit une baisse enregistrée de 60 %.

« On a attendu longtemps pour avoir cette subvention. On est allés les voir directement le 13 février 2024, sinon nous n'aurions jamais eu de réponse », se remémore Sylvie Gouttebaron.

De son côté, le ministère justifie cette baisse par un changement de stratégie : les crédits sont désormais alloués aux collectivités territoriales, censées déployer elles-mêmes des actions d’éducation artistique et culturelle. Une orientation assumée par la Rue de Valois, malgré les alertes répétées de la MEL sur ses difficultés budgétaires.

Des équipes en souffrance ?

Outre la fragilité financière, plusieurs alertes internes ont mis en cause le fonctionnement de la MEL. ActuaLitté en a d’ailleurs fait état début 2024 dans une enquête, qui aboutissait aux dénonciations d’un « système totalitaire » au sein de la structure.

Selon le syndicat SUD Culture Solidaires, sollicité plus tôt par les salariés, l’association serait confrontée à « une souffrance des équipes », liée à des « dysfonctionnements internes, [...] souffrance au travail et [...] insécurité financière ». Le Conseil de prud’hommes a d’ailleurs condamné l’association en 2020 pour avoir renouvelé abusivement le contrat d’une salariée.

Pour Sylvie Gouttebaron, cesser toute activité représente « la solution la plus sage ». À l’heure actuelle, « nous n’avons plus de cadre. Il n’est pas possible pour une équipe de travailler ainsi, on a besoin d’être entouré pour avancer », reconnaît-elle.

Les acteurs territoriaux, une solution ?

Les auteurs, eux, « n’ont plus de foyers », déplore la directrice. Depuis près de quarante ans, la MEL permettait chaque année à environ 30.000 élèves de rencontrer des écrivains dans leurs établissements. L’association organisait également des résidences, des festivals et des manifestations en France comme à l’étranger. Elle référençait également des dispositifs d’aide aux écrivains et constituait un centre de ressources pour les professionnels de la littérature.

En tant que premier employeur d’écrivains dans le champ éducatif, la MEL offrait aux auteurs une reconnaissance professionnelle difficile à obtenir dans un secteur souvent marqué par la précarité. Le ministère de la Culture affirme dans les colonnes du Monde avoir invité l’association « à se rapprocher des acteurs territoriaux à qui sont désormais confiés les crédits déconcentrés correspondant au développement des activités d’éducation artistique et culturelle. »

Crédits image : La Maison des écrivains et de la littérature, dans le 16e arrondissement (Celette, CC BY SA 4.0)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com