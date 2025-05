Corps et langage en mouvement au coeur de la 13e édition des Mots Libres

On dit que les Montpelliérains ne sortent jamais de chez eux par temps de pluie. Heureusement pour la Comédie du Livre, la météo annonce un grand soleil pour les trois derniers (et plus intenses) jours du salon. Alors ce matin, le public était au rendez-vous devant le portail du Jardin des plantes. On se bousculait, se chahutait, poussait pour pouvoir y entrer. Pas pour assister au concert d'une popstar, non, mais pour y écouter les meilleurs chanteurs de la planète : les oiseaux.